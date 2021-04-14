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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/evrosoyuz-1728263487.html
В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата
В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата
Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Евросоюзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований, говорится в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:04
2021-04-14T16:20
европарламент
еврокомиссия
лихтенштейн
швейцария
норвегия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Евросоюзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований, говорится в заявлении Совета ЕС.Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.В документе отмечается, что в ходе согласования текста законопроекта по сертификату страны усилили положения о защите персональных данных, а также особо оговорили, что наличие сертификата не будет являться условием для осуществления права на свободное передвижение.Теперь ожидается, что Европарламент по ускоренной процедуре 26-29 апреля проголосует за запуск переговоров по электронному сертификату с Советом ЕС и переговоры перейдут на завершающую стадию.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых "коронавирусных" сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода, отмечала ЕК.По замыслу ЕС, такие сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой, - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728088845.html
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
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европарламент, еврокомиссия, лихтенштейн, швейцария, норвегия, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

16:04 14.04.2021 (обновлено: 16:20 14.04.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierВакцинация от коронавируса в клинике во Франции
Вакцинация от коронавируса в клинике во Франции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Евросоюзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Постпреды стран-членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом", - говорится в документе.

Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.
В документе отмечается, что в ходе согласования текста законопроекта по сертификату страны усилили положения о защите персональных данных, а также особо оговорили, что наличие сертификата не будет являться условием для осуществления права на свободное передвижение.
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Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых "коронавирусных" сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода, отмечала ЕК.
По замыслу ЕС, такие сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой, - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.
Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.
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