В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата
16:04 14.04.2021 (обновлено: 16:20 14.04.2021)
"Постпреды стран-членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом", - говорится в документе.
Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.
В документе отмечается, что в ходе согласования текста законопроекта по сертификату страны усилили положения о защите персональных данных, а также особо оговорили, что наличие сертификата не будет являться условием для осуществления права на свободное передвижение.
Теперь ожидается, что Европарламент по ускоренной процедуре 26-29 апреля проголосует за запуск переговоров по электронному сертификату с Советом ЕС и переговоры перейдут на завершающую стадию.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых "коронавирусных" сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода, отмечала ЕК.
По замыслу ЕС, такие сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой, - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.
Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.
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