https://ria.ru/20210414/evrosoyuz-1728263487.html

В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Евросоюзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований, говорится в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:04

2021-04-14T16:04

2021-04-14T16:20

европарламент

еврокомиссия

лихтенштейн

швейцария

норвегия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Евросоюзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований, говорится в заявлении Совета ЕС.Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.В документе отмечается, что в ходе согласования текста законопроекта по сертификату страны усилили положения о защите персональных данных, а также особо оговорили, что наличие сертификата не будет являться условием для осуществления права на свободное передвижение.Теперь ожидается, что Европарламент по ускоренной процедуре 26-29 апреля проголосует за запуск переговоров по электронному сертификату с Советом ЕС и переговоры перейдут на завершающую стадию.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых "коронавирусных" сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода, отмечала ЕК.По замыслу ЕС, такие сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой, - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.

https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728088845.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, еврокомиссия, лихтенштейн, швейцария, норвегия, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире