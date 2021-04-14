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Испания готова обсудить с Россией исключение хамона из эмбарго
Испания готова обсудить с Россией исключение хамона из эмбарго
Испания готова обсудить на экспертном уровне с российскими властями вопрос о возможности исключения хамона из списка санкционных продуктов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:19
2021-04-14T10:19
россия
евросоюз
лихтенштейн
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сша
испания
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания готова обсудить на экспертном уровне с российскими властями вопрос о возможности исключения хамона из списка санкционных продуктов, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга."Конечно, мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос с российскими властями, но на уровне экспертов. Министерство сельского хозяйства хотело бы, но сейчас не может рассматривать этот политический вопрос, который должен рассматриваться на другом форуме… Но Испания хочет, чтобы эта ситуация изменилась и санкции были сняты", - сказал он."Российский рынок для Испании, для испанских продуктов всегда был одним из целевых… Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон. Испания пытается, как и другие страны ЕС, чтобы эта ситуация поменялась, но эта ситуация не зависит от нас. Цель Испании – чтобы эта ситуация разрешилась как можно раньше. Для этого мы продолжаем поддерживать все наши каналы коммуникации, дистрибуции в ожидании, что это разрешится", - подчеркнул дипломат.Переговоры по вопросу санкций ведутся на уровне Россия - ЕС, добавил дипломат, но Испания не ведет двусторонние переговоры с Москвой по этой теме."Мы ведем переговоры на уровне экспертов по поводу импорта-экспорта продуктов, но на политическом уровне эти теме затрагиваются на уровне Евросоюза", - сказал Ларраньяга."Испании хотелось бы снятия ограничений, безусловно. Но на настоящий момент это невозможно, так как стороны на самом высоком уровне не договорились", - резюмировал он.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210323/tomaty-1602502101.html
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россия, евросоюз, лихтенштейн, норвегия, сша, испания, в мире

Испания готова обсудить с Россией исключение хамона из эмбарго

10:19 14.04.2021
 
© Flickr / Zachary LeetchТончайшая гастрономическая связь времен
Тончайшая гастрономическая связь времен - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Flickr / Zachary Leetch
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания готова обсудить на экспертном уровне с российскими властями вопрос о возможности исключения хамона из списка санкционных продуктов, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.
"Конечно, мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос с российскими властями, но на уровне экспертов. Министерство сельского хозяйства хотело бы, но сейчас не может рассматривать этот политический вопрос, который должен рассматриваться на другом форуме… Но Испания хочет, чтобы эта ситуация изменилась и санкции были сняты", - сказал он.
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"Российский рынок для Испании, для испанских продуктов всегда был одним из целевых… Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон. Испания пытается, как и другие страны ЕС, чтобы эта ситуация поменялась, но эта ситуация не зависит от нас. Цель Испании – чтобы эта ситуация разрешилась как можно раньше. Для этого мы продолжаем поддерживать все наши каналы коммуникации, дистрибуции в ожидании, что это разрешится", - подчеркнул дипломат.
Переговоры по вопросу санкций ведутся на уровне Россия - ЕС, добавил дипломат, но Испания не ведет двусторонние переговоры с Москвой по этой теме.
"Мы ведем переговоры на уровне экспертов по поводу импорта-экспорта продуктов, но на политическом уровне эти теме затрагиваются на уровне Евросоюза", - сказал Ларраньяга.
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"Испании хотелось бы снятия ограничений, безусловно. Но на настоящий момент это невозможно, так как стороны на самом высоком уровне не договорились", - резюмировал он.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2021 года.
 
РоссияЕвросоюзЛихтенштейнНорвегияСШАИспанияВ мире
 
 
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