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Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм
Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм
США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:55
2021-04-14T14:55
2021-04-14T14:55
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Чтобы противостоять этому, по мысли Патрушева, надо укреплять в народе чувство единства, пресекать пропаганду национализма и религиозную рознь, "не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности".Особое внимание надо уделять группам риска, особенно подверженным влиянию радикальных проповедников, "исключить формализм в работе с молодежью", формировать мотивацию у людей к "осознанному нравственному поведению и уважению других культур", заявил секретарь Совбеза.
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россия, николай патрушев, сша, в мире
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. США
и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
"Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка", - сказал Патрушев на совещании в Севастополе.
Чтобы противостоять этому, по мысли Патрушева, надо укреплять в народе чувство единства, пресекать пропаганду национализма и религиозную рознь, "не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности".
Особое внимание надо уделять группам риска, особенно подверженным влиянию радикальных проповедников, "исключить формализм в работе с молодежью", формировать мотивацию у людей к "осознанному нравственному поведению и уважению других культур", заявил секретарь Совбеза.