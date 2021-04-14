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Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм
Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм
США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:55
2021-04-14T14:55
россия
николай патрушев
сша
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Чтобы противостоять этому, по мысли Патрушева, надо укреплять в народе чувство единства, пресекать пропаганду национализма и религиозную рознь, "не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности".Особое внимание надо уделять группам риска, особенно подверженным влиянию радикальных проповедников, "исключить формализм в работе с молодежью", формировать мотивацию у людей к "осознанному нравственному поведению и уважению других культур", заявил секретарь Совбеза.
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россия, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм

14:55 14.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка", - сказал Патрушев на совещании в Севастополе.

Чтобы противостоять этому, по мысли Патрушева, надо укреплять в народе чувство единства, пресекать пропаганду национализма и религиозную рознь, "не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности".
Особое внимание надо уделять группам риска, особенно подверженным влиянию радикальных проповедников, "исключить формализм в работе с молодежью", формировать мотивацию у людей к "осознанному нравственному поведению и уважению других культур", заявил секретарь Совбеза.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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