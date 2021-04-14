https://ria.ru/20210414/ekstremizm-1728248372.html

Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм

Патрушев обвинил США в попытках вовлечь россиян в экстремизм

США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:55

2021-04-14T14:55

2021-04-14T14:55

россия

николай патрушев

сша

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. США и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм и посеять религиозную рознь, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Чтобы противостоять этому, по мысли Патрушева, надо укреплять в народе чувство единства, пресекать пропаганду национализма и религиозную рознь, "не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности".Особое внимание надо уделять группам риска, особенно подверженным влиянию радикальных проповедников, "исключить формализм в работе с молодежью", формировать мотивацию у людей к "осознанному нравственному поведению и уважению других культур", заявил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728081078.html

россия

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2021

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россия, николай патрушев, сша, в мире