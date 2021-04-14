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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210414/eksport-1728220470.html
Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров
Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров
Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" совместно с предприятиями столицы разработал новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:57
2021-04-14T12:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
москва
узбекистан
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" совместно с предприятиями столицы разработал новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей товаров для экспорта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новое направление поддержки экспортеров в рамках байерской программы было представлено потенциальным зарубежным покупателям на выставке "Иннопром" во время большой промышленной недели в Узбекистане 5-7 апреля."Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный "под ключ" предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения. Новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках. За три дня мероприятия наши предприятия провели более 150 встреч с представителями государственных компаний и бизнеса Узбекистана", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Первым примером нового продукта Центра "Моспром" стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий, представленная на стенде Москвы в Узбекистане. В цепочку вошли производители трансформаторов тока, литий-ионных аккумуляторов, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергией и светового оборудования, кабелей. Всего в рамках работы коллективного стенда московских производителей на выставке в Узбекистане было продемонстрировано около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями.
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владимир ефимов (государственный служащий) , москва, узбекистан

Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров

12:57 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" совместно с предприятиями столицы разработал новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей товаров для экспорта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новое направление поддержки экспортеров в рамках байерской программы было представлено потенциальным зарубежным покупателям на выставке "Иннопром" во время большой промышленной недели в Узбекистане 5-7 апреля.
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"Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный "под ключ" предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения. Новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках. За три дня мероприятия наши предприятия провели более 150 встреч с представителями государственных компаний и бизнеса Узбекистана", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Первым примером нового продукта Центра "Моспром" стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий, представленная на стенде Москвы в Узбекистане. В цепочку вошли производители трансформаторов тока, литий-ионных аккумуляторов, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергией и светового оборудования, кабелей.
Всего в рамках работы коллективного стенда московских производителей на выставке в Узбекистане было продемонстрировано около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)МоскваУзбекистан
 
 
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