https://ria.ru/20210414/eksport-1728220470.html

Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров

Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров

Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" совместно с предприятиями столицы разработал новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:57

2021-04-14T12:57

2021-04-14T12:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

москва

узбекистан

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" совместно с предприятиями столицы разработал новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей товаров для экспорта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новое направление поддержки экспортеров в рамках байерской программы было представлено потенциальным зарубежным покупателям на выставке "Иннопром" во время большой промышленной недели в Узбекистане 5-7 апреля."Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный "под ключ" предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения. Новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках. За три дня мероприятия наши предприятия провели более 150 встреч с представителями государственных компаний и бизнеса Узбекистана", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Первым примером нового продукта Центра "Моспром" стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий, представленная на стенде Москвы в Узбекистане. В цепочку вошли производители трансформаторов тока, литий-ионных аккумуляторов, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергией и светового оборудования, кабелей. Всего в рамках работы коллективного стенда московских производителей на выставке в Узбекистане было продемонстрировано около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями.

https://ria.ru/20210407/eksport-1727187605.html

москва

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , москва, узбекистан