Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/ekspert-1728282361.html
Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня
Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня
Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:22
2021-04-14T17:22
александр гофштейн
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728230286_0:176:1040:761_1920x0_80_0_0_e9e898e9d4a5073f3892eb9044cdd2a9.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.По его оценке, пожарные свое дело сделали добросовестно и сейчас "ушли с режима тушения на дежурный режим, режим пролива". "Опасность миновала, риска никакого нет", - объяснил Гофштейн.Прогнозировать сроки завершения работ собеседник агентства счел некорректным.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки.При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.
https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728230286_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_6231ce5de5b680379a9be3bf14f31f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гофштейн, происшествия

Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня

17:22 14.04.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
"Три дня для такого пожара - немного. Ткань в рулонах очень плохо тушится. Их обливают сверху водой, внутрь вода не проникает, и они начинают тлеть. В таких случаях все сводится к механической разборке завалов", - заявил эксперт РИА Новости в среду.
По его оценке, пожарные свое дело сделали добросовестно и сейчас "ушли с режима тушения на дежурный режим, режим пролива". "Опасность миновала, риска никакого нет", - объяснил Гофштейн.
Прогнозировать сроки завершения работ собеседник агентства счел некорректным.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
12:11
Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки.
При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.
 
Александр ГофштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния