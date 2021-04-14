https://ria.ru/20210414/ekspert-1728282361.html
Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня
Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня
Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:22
2021-04-14T17:22
2021-04-14T17:22
александр гофштейн
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.По его оценке, пожарные свое дело сделали добросовестно и сейчас "ушли с режима тушения на дежурный режим, режим пролива". "Опасность миновала, риска никакого нет", - объяснил Гофштейн.Прогнозировать сроки завершения работ собеседник агентства счел некорректным.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки.При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.
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александр гофштейн, происшествия
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн
.
"Три дня для такого пожара - немного. Ткань в рулонах очень плохо тушится. Их обливают сверху водой, внутрь вода не проникает, и они начинают тлеть. В таких случаях все сводится к механической разборке завалов", - заявил эксперт РИА Новости в среду.
По его оценке, пожарные свое дело сделали добросовестно и сейчас "ушли с режима тушения на дежурный режим, режим пролива". "Опасность миновала, риска никакого нет", - объяснил Гофштейн.
Прогнозировать сроки завершения работ собеседник агентства счел некорректным.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки.
При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.