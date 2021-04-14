https://ria.ru/20210414/ekspert-1728282361.html

Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня

Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня

Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:22

2021-04-14T17:22

2021-04-14T17:22

александр гофштейн

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тушение "Невской мануфактуры" растянулось на три дня из-за специфики здания – горят рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно, предполагает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.По его оценке, пожарные свое дело сделали добросовестно и сейчас "ушли с режима тушения на дежурный режим, режим пролива". "Опасность миновала, риска никакого нет", - объяснил Гофштейн.Прогнозировать сроки завершения работ собеседник агентства счел некорректным.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки.При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.

https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гофштейн, происшествия