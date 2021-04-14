https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html

Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"

Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"

Возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге можно сравнить с другим крупным пожаром - в кемеровской "Зимней вишне", считает эксперт по пожарной... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:11

2021-04-14T12:11

2021-04-14T12:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727935534_0:372:2730:1908_1920x0_80_0_0_08f552752444edd01e2f431d8edc32d1.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге можно сравнить с другим крупным пожаром - в кемеровской "Зимней вишне", считает эксперт по пожарной безопасности профессор МИСИ Владимир Ройтман.Эксперт уточнил, что в правилах пожарной безопасности есть определенные требования к дверям и отделяющим разные помещения друг от друга конструкциям.При этом, по мнению Ройтмана, некорректно выдвигать предположения о том, сколько времени займет установление причин пожара на "Невской мануфактуре". "Сколько надо, столько и будут", - заметил эксперт.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728179534.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия