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Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"
Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"
Возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге можно сравнить с другим крупным пожаром - в кемеровской "Зимней вишне", считает эксперт по пожарной... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:11
2021-04-14T12:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге можно сравнить с другим крупным пожаром - в кемеровской "Зимней вишне", считает эксперт по пожарной безопасности профессор МИСИ Владимир Ройтман.Эксперт уточнил, что в правилах пожарной безопасности есть определенные требования к дверям и отделяющим разные помещения друг от друга конструкциям.При этом, по мнению Ройтмана, некорректно выдвигать предположения о том, сколько времени займет установление причин пожара на "Невской мануфактуре". "Сколько надо, столько и будут", - заметил эксперт.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия

Эксперт сравнил пожары на "Невской мануфактуре" и в "Зимней вишне"

12:11 14.04.2021
 
© REUTERS / Anton VaganovПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге можно сравнить с другим крупным пожаром - в кемеровской "Зимней вишне", считает эксперт по пожарной безопасности профессор МИСИ Владимир Ройтман.
"Можно сравнить - был пожар в Кемерово. Там примерно то же самое: бывшая фабрика кондитерская, которую переоборудовали в торгово-развлекательный центр... Пожар развивался беспрепятственно, хотя там торговые помещения были, и это одна функциональная зона, а развлекательная зона - другая. И они должны были быть разделены на пожарные отсеки", - рассказал Ройтман РИА Новости.
Эксперт уточнил, что в правилах пожарной безопасности есть определенные требования к дверям и отделяющим разные помещения друг от друга конструкциям.
При этом, по мнению Ройтмана, некорректно выдвигать предположения о том, сколько времени займет установление причин пожара на "Невской мануфактуре". "Сколько надо, столько и будут", - заметил эксперт.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
08:54
В Воронежской области ликвидировали пожар, где сгорели 12 домов
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки - пожар распространился на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Борьба с огнем еще не завершена - продолжаются работы по тушению локальных очагов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоПроисшествия
 
 
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