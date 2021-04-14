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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210414/durova-1727868803.html
Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина
Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина
То мужчина, то женщина. Родилась в дворянской семье. Ушла из дома, переодевшись мужчиной, стала кавалеристом. За храбрость в боях получила солдатский георгиевский крест из рук Александра I. Участник бородинской битвы, адъютант Кутузова. Выйдя в отставку, написала автобиографическую повесть "кавалерист-девица" и поразила Пушкина своим талантом.
2021-04-14T14:00
2021-04-14T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
александр i
виктор ерофеев
михаил голенищев-кутузов
литература
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Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина
То мужчина, то женщина. Родилась в дворянской семье. Ушла из дома, переодевшись мужчиной, стала кавалеристом. За храбрость в боях получила солдатский георгиевский крест из рук Александра I. Участник бородинской битвы, адъютант Кутузова. Выйдя в отставку, написала автобиографическую повесть «кавалерист-девица» и поразила Пушкина своим талантом.
audio/mpeg
Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина
То мужчина, то женщина. Родилась в дворянской семье. Ушла из дома, переодевшись мужчиной, стала кавалеристом. За храбрость в боях получила солдатский георгиевский крест из рук Александра I. Участник бородинской битвы, адъютант Кутузова. Выйдя в отставку, написала автобиографическую повесть «кавалерист-девица» и поразила Пушкина своим талантом.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, александр i, виктор ерофеев, михаил голенищев-кутузов, литература, история, образование - общество

Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина

14:00 14.04.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Надежда Дурова. Последняя литературная любовь Пушкина
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
То мужчина, то женщина. Родилась в дворянской семье. Ушла из дома, переодевшись мужчиной, стала кавалеристом. За храбрость в боях получила солдатский георгиевский крест из рук Александра I. Участник бородинской битвы, адъютант Кутузова. Выйдя в отставку, написала автобиографическую повесть "кавалерист-девица" и поразила Пушкина своим талантом.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинРоссийская империяАлександр IВиктор ЕрофеевМихаил Голенищев-КутузовлитератураисторияОбразование - Общество
 
 
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