https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html
В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП
В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:48
2021-04-14T15:48
2021-04-14T16:29
россия
угибдд
адлер
авто
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю."На автодороге Адлер – Красная Поляна произошло столкновение трех автомобилей - Volkswagen Polo, Toyota и "Нива". От удара автомобиль Toyota оказался на крыше "Нивы". В ДТП никто не пострадал, движение не ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20210414/prichina-1728180129.html
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Автомобильная авария с участием 3 автомобилей в Сочи
Мощная авария произошла в Сочи. И пока не очень понятно, как все случилось.
Информации о пострадавших сейчас нет. На месте работает полиция.
2021-04-14T15:48
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РИА Новости
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россия, угибдд, адлер, авто, краснодарский край, происшествия