Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html
В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП
В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:48
2021-04-14T16:29
россия
угибдд
адлер
авто
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269721_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_8c25c9c6653c4694ebf6875e4408a0e4.jpg
СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю."На автодороге Адлер – Красная Поляна произошло столкновение трех автомобилей - Volkswagen Polo, Toyota и "Нива". От удара автомобиль Toyota оказался на крыше "Нивы". В ДТП никто не пострадал, движение не ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20210414/prichina-1728180129.html
россия
адлер
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Автомобильная авария с участием 3 автомобилей в Сочи
Мощная авария произошла в Сочи. И пока не очень понятно, как все случилось. Информации о пострадавших сейчас нет. На месте работает полиция.
2021-04-14T15:48
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269721_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_9f20106facac28f11113779498eb30c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, угибдд, адлер, авто, краснодарский край, происшествия

В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП

15:48 14.04.2021 (обновлено: 16:29 14.04.2021)
 
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе АдлерКрасная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"На автодороге Адлер – Красная Поляна произошло столкновение трех автомобилей - Volkswagen Polo, Toyota и "Нива". От удара автомобиль Toyota оказался на крыше "Нивы". В ДТП никто не пострадал, движение не ограничено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на Марксистской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 09:00
Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом
 
РоссияУГИБДДАдлерАвтоКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния