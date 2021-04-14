https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html

В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП

В Сочи иномарка "взлетела" на крышу "Нивы" от удара при ДТП

Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:48

2021-04-14T15:48

2021-04-14T16:29

россия

угибдд

адлер

авто

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, в результате удара одна из машин оказалась на крыше другой, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю."На автодороге Адлер – Красная Поляна произошло столкновение трех автомобилей - Volkswagen Polo, Toyota и "Нива". От удара автомобиль Toyota оказался на крыше "Нивы". В ДТП никто не пострадал, движение не ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20210414/prichina-1728180129.html

россия

адлер

краснодарский край

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2021

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Автомобильная авария с участием 3 автомобилей в Сочи Мощная авария произошла в Сочи. И пока не очень понятно, как все случилось. Информации о пострадавших сейчас нет. На месте работает полиция. 2021-04-14T15:48 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, адлер, авто, краснодарский край, происшествия