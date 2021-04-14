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Редакторам DOXA избрали меру пресечения по делу о незаконной акции
Редакторам DOXA избрали меру пресечения по делу о незаконной акции
Басманный суд Москвы на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:35
2021-04-14T22:12
дмитрий песков
владимир путин
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде."Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали в суде.На всех фигурантов дела наложены следующие ограничения, действующие до 14 июня: покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться без письменного разрешения следователя с иными лицами, помимо адвоката.Ранее журнал DOXA сообщил об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".Всем им предъявлено обвинение в склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия, россия

Редакторам DOXA избрали меру пресечения по делу о незаконной акции

19:35 14.04.2021 (обновлено: 22:12 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Мужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали в суде.
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На всех фигурантов дела наложены следующие ограничения, действующие до 14 июня: покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться без письменного разрешения следователя с иными лицами, помимо адвоката.
Ранее журнал DOXA сообщил об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".
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Всем им предъявлено обвинение в склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПроисшествияРоссия
 
 
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