https://ria.ru/20210414/dopros-1728312022.html

Главред Baltnews назвал допрос журналистов политическим терроризмом

Главред Baltnews назвал допрос журналистов политическим терроризмом

Вызов пяти журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, на допрос в Службу безопасности Латвии - политический терроризм, никакого состава... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:52

2021-04-14T19:52

2021-04-14T19:52

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александр гапоненко

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вызов пяти журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, на допрос в Службу безопасности Латвии - политический терроризм, никакого состава преступления нет, действия латвийских властей - вызов российскому государству, заявил РИА Новости главный редактор сайта Baltnews Андрей Стариков.Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых."Латвийские чекисты продолжают раскручивать маховик политического преследования. Ежу понятно, что никакого состава преступления у журналистов, которые взаимодействуют с российскими СМИ, нет. Издания, на которых они публиковались, не находятся ни под какими санкциями", - заявил Стариков.По его словам, со стороны латвийских силовиков это "вызов непосредственно России". "Они атакуют журналистов, которые взаимодействуют с российским госагентством и в его лице, как следствие, с российским государством. Ради вот этого мелочного хуторского давления на Россию они берут наших коллег-журналистов в заложники для какого-то шантажа, для определенных политических сигналов. Это поведение террориста. То, что делают латвийские силовики, латвийская СГБ - это политический терроризм", - считает главред Baltnews.По его прогнозу, "грозит им то же, что и остальным жертвам политических репрессий в Латвии по данной выдуманной 84-й статье уголовного законодательства - вплоть до 4 лет тюремного заключения". Стариков также отметил, что "масштабы (преследования) беспрецедентны, а останавливаться они не собираются".СГБ возбудила уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза в январе 2020 года, после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Вменяемая журналистам статья уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до четырех лет.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://ria.ru/20210406/latviya-1727065927.html

https://ria.ru/20210331/latviya-1603703489.html

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россия, александр гапоненко, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире