https://ria.ru/20210414/donbass-1728325548.html

Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной

Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:14

2021-04-14T22:14

2021-04-14T23:41

ситуация в днр и лнр

ангела меркель

джо байден

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россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание военного присутствия в районе ее границ, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия (на западе России), чтобы достичь деэскалации ситуации", - заявил Зайберт журналистам.Также они обсудили борьбу с пандемией, подчеркнув важность справедливого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

москва

сша

россия

германия

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ситуация в днр и лнр, ангела меркель, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, россия, германия, украина, в мире