Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной
22:14 14.04.2021 (обновлено: 23:41 14.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание военного присутствия в районе ее границ, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия (на западе России), чтобы достичь деэскалации ситуации", - заявил Зайберт журналистам.
Также они обсудили борьбу с пандемией, подчеркнув важность справедливого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.