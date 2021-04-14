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Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной
Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:14
2021-04-14T23:41
ситуация в днр и лнр
ангела меркель
джо байден
дмитрий песков
москва
сша
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание военного присутствия в районе ее границ, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия (на западе России), чтобы достичь деэскалации ситуации", - заявил Зайберт журналистам.Также они обсудили борьбу с пандемией, подчеркнув важность справедливого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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москва
сша
россия
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ситуация в днр и лнр, ангела меркель, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, россия, германия, украина, в мире

Байден и Меркель призвали Россию не наращивать войска у границ с Украиной

22:14 14.04.2021 (обновлено: 23:41 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг восточной Украины, считают, что России следует свернуть наращивание военного присутствия в районе ее границ, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия (на западе России), чтобы достичь деэскалации ситуации", - заявил Зайберт журналистам.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 08:00
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Также они обсудили борьбу с пандемией, подчеркнув важность справедливого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРАнгела МеркельДжо БайденДмитрий ПесковМоскваСШАРоссияГерманияУкраинаВ мире
 
 
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