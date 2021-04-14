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Росстат зафиксировал снижение уровня бедности
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:21
2021-04-14T21:32
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019 году, следует из данных Росстата.По информации ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем годом ранее.При этом, по предварительным данным Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходами число бедных россиян составило 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны — без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом за последние три месяца 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек — с 18,8 до 13,5 миллиона.В комментарии ведомства отмечается, что этому способствовали следующие факторы:Также отмечается, что размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4 процента — с 11 606 рублей до 11 329 рублей, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения."Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения", — отметили в ведомстве. Общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9 процента выше, чем в четвертом квартале 2019 года.В сообщении указано, что выплаты семьям с детьми в четвертом квартале составили 110,5 миллиарда рублей, из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в четвертом квартале 2020 года продолжались выплаты на детей до трех лет, а также на детей от трех до семи лет. Кроме того, в декабре 2020 года по решению президента произвели единовременную выплату семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.В Росстате, помимо этого, отметили рост доходов от собственности, а также от предпринимательской и иной производственной деятельности. "Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", — указали в ведомстве.Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017 года, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат зафиксировал снижение уровня бедности

19:21 14.04.2021 (обновлено: 21:32 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019 году, следует из данных Росстата.
По информации ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем годом ранее.
При этом, по предварительным данным Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходами число бедных россиян составило 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны — без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом за последние три месяца 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек — с 18,8 до 13,5 миллиона.
В комментарии ведомства отмечается, что этому способствовали следующие факторы:
  • рост среднедушевых доходов на 22,6 процента — с 34 698 рублей в месяц в третьем квартале 2020 года до 42 543 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года;
  • рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в четвертом квартале 2020 года на 14,3 процента — с 49 021 рубля в месяц до 56 044 рублей в месяц за аналогичный период;
  • рост пенсии по старости на 5,16 процента — с 15 966 рублей в месяц до 16 790 рублей в месяц.
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Также отмечается, что размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4 процента — с 11 606 рублей до 11 329 рублей, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения.
"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения", — отметили в ведомстве.
Общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9 процента выше, чем в четвертом квартале 2019 года.
В сообщении указано, что выплаты семьям с детьми в четвертом квартале составили 110,5 миллиарда рублей, из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в четвертом квартале 2020 года продолжались выплаты на детей до трех лет, а также на детей от трех до семи лет. Кроме того, в декабре 2020 года по решению президента произвели единовременную выплату семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.
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В Росстате, помимо этого, отметили рост доходов от собственности, а также от предпринимательской и иной производственной деятельности.
"Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", — указали в ведомстве.
Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017 года, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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