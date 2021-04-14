https://ria.ru/20210414/dokhody-1728308100.html
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:21
2021-04-14T19:21
2021-04-14T21:32
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019 году, следует из данных Росстата.По информации ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем годом ранее.При этом, по предварительным данным Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходами число бедных россиян составило 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны — без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом за последние три месяца 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек — с 18,8 до 13,5 миллиона.В комментарии ведомства отмечается, что этому способствовали следующие факторы:Также отмечается, что размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4 процента — с 11 606 рублей до 11 329 рублей, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения."Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения", — отметили в ведомстве. Общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9 процента выше, чем в четвертом квартале 2019 года.В сообщении указано, что выплаты семьям с детьми в четвертом квартале составили 110,5 миллиарда рублей, из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в четвертом квартале 2020 года продолжались выплаты на детей до трех лет, а также на детей от трех до семи лет. Кроме того, в декабре 2020 года по решению президента произвели единовременную выплату семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.В Росстате, помимо этого, отметили рост доходов от собственности, а также от предпринимательской и иной производственной деятельности. "Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", — указали в ведомстве.Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017 года, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html
https://ria.ru/20210101/mrot-1591746394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1 процента населения страны с 12,3 процента в 2019 году, следует из данных Росстата
.
По информации ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем годом ранее.
При этом, по предварительным данным Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходами число бедных россиян составило 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны — без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом за последние три месяца 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек — с 18,8 до 13,5 миллиона.
В комментарии ведомства отмечается, что этому способствовали следующие факторы:
—рост среднедушевых доходов на 22,6 процента — с 34 698 рублей в месяц в третьем квартале 2020 года до 42 543 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года;
—рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в четвертом квартале 2020 года на 14,3 процента — с 49 021 рубля в месяц до 56 044 рублей в месяц за аналогичный период;
—рост пенсии по старости на 5,16 процента — с 15 966 рублей в месяц до 16 790 рублей в месяц.
Также отмечается, что размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4 процента — с 11 606 рублей до 11 329 рублей, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения.
"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения", — отметили в ведомстве.
Общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9 процента выше, чем в четвертом квартале 2019 года.
В сообщении указано, что выплаты семьям с детьми в четвертом квартале составили 110,5 миллиарда рублей, из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в четвертом квартале 2020 года продолжались выплаты на детей до трех лет, а также на детей от трех до семи лет. Кроме того, в декабре 2020 года по решению президента произвели единовременную выплату семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.
В Росстате, помимо этого, отметили рост доходов от собственности, а также от предпринимательской и иной производственной деятельности.
"Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", — указали в ведомстве.
Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017 года, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).