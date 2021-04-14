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ГД поддержала запрет списывать минимальный доход у должников
ГД поддержала запрет списывать минимальный доход у должников
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:19
2021-04-14T14:19
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.Изменения предлагаются в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".Согласно инициативе, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.Он уточнил, что согласно поправкам, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении. А судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума". -0-
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россия, госдума рф, общество

ГД поддержала запрет списывать минимальный доход у должников

14:19 14.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.
Изменения предлагаются в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".
Согласно инициативе, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", - сказал журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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Он уточнил, что согласно поправкам, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении. А судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума". -0-
 
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