https://ria.ru/20210414/diversiya-1728234472.html

Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму

Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму

Спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:03

2021-04-14T14:03

2021-04-14T14:24

россия

свидетели иеговы

хизб ут-тахрир аль-ислами

севастополь

николай патрушев

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Нарастание террористических угроз обусловлено агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных международных террористических организаций, прежде всего, таких, как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и "Свидетели Иеговы"**, - сказал Патрушев в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму."Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - добавил секретарь Совбеза РФ."За последние 7 лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности", - отметил Патрушев.По его словам, значительные средства вложены в модернизацию и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры полуострова, созданы новые рабочие места, системно решаются жилищные вопросы, восстанавливаются памятники и объекты культурного наследия. Кроме того, принимаются меры по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению прав всех граждан, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, а украинскому и крымско-татарскому языкам, наряду с русским языком, в Крыму придан статус государственного."Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев."Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. В сети "Интернет" распространяются постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи", - добавил секретарь Совбеза.* Террористическая организация, запрещенная в России** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

севастополь

украина

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россия, свидетели иеговы, хизб ут-тахрир аль-ислами, севастополь, николай патрушев, украина