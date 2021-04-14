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Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму
Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму
Спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:03
2021-04-14T14:24
россия
свидетели иеговы
хизб ут-тахрир аль-ислами
севастополь
николай патрушев
украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Нарастание террористических угроз обусловлено агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных международных террористических организаций, прежде всего, таких, как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и "Свидетели Иеговы"**, - сказал Патрушев в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму."Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - добавил секретарь Совбеза РФ."За последние 7 лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности", - отметил Патрушев.По его словам, значительные средства вложены в модернизацию и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры полуострова, созданы новые рабочие места, системно решаются жилищные вопросы, восстанавливаются памятники и объекты культурного наследия. Кроме того, принимаются меры по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению прав всех граждан, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, а украинскому и крымско-татарскому языкам, наряду с русским языком, в Крыму придан статус государственного."Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев."Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. В сети "Интернет" распространяются постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи", - добавил секретарь Совбеза.* Террористическая организация, запрещенная в России** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
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россия, свидетели иеговы, хизб ут-тахрир аль-ислами, севастополь, николай патрушев, украина

Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму

14:03 14.04.2021 (обновлено: 14:24 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Нарастание террористических угроз обусловлено агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных международных террористических организаций, прежде всего, таких, как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и "Свидетели Иеговы"**, - сказал Патрушев в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
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"Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - добавил секретарь Совбеза РФ.
"За последние 7 лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности", - отметил Патрушев.
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По его словам, значительные средства вложены в модернизацию и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры полуострова, созданы новые рабочие места, системно решаются жилищные вопросы, восстанавливаются памятники и объекты культурного наследия. Кроме того, принимаются меры по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению прав всех граждан, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, а украинскому и крымско-татарскому языкам, наряду с русским языком, в Крыму придан статус государственного.
"Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев.
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"Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. В сети "Интернет" распространяются постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи", - добавил секретарь Совбеза.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Экстремистская организация, запрещенная в России
 
РоссияСвидетели ИеговыХизб ут-Тахрир аль-ИсламиСевастопольНиколай ПатрушевУкраина
 
 
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