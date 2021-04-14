https://ria.ru/20210414/diversii-1728269014.html

Генерал ФСБ сравнил угрозу украинских диверсий с исламским экстремизмом

Генерал ФСБ сравнил угрозу украинских диверсий с исламским экстремизмом

Угроза украинских диверсий в Крыму и других регионах России не утрачивает остроты с 2014 года, ее предупреждение стало одни из главных направлений работы... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:26

2021-04-14T16:26

2021-04-14T18:13

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Угроза украинских диверсий в Крыму и других регионах России не утрачивает остроты с 2014 года, ее предупреждение стало одни из главных направлений работы отечественных спецслужб наряду с борьбой с радикальным исламом, заявил РИА Новости в среду генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявившего о развернутых на Украине с подачи "западных спонсоров" центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, готовятся к терактам в России.Последние семь лет российские спецслужбы регулярно задерживают украинских диверсантов, представителей шпионского сообщества, напомнил генерал. По мнению Михайлова, за это время ФСБ и другие силовые структуры выстроили достаточно надежную систему защиты, и большинство таких терактов предотвращается на стадии подготовки.При этом Михайлов выразил мнение, что многие пособники СБУ "на местах" мотивированы прежде всего не идеей, а денежным вознаграждением: "Мы часто сталкивались с ситуациями, когда Запад финансирует подобную деятельность, но через какое-то время ему это надоедает, и активность подобны ячеек снижается, а, следовательно, и уровень угрозы".

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

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россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире