https://ria.ru/20210414/diversanty-1728237702.html

Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине

Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине

Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

россия

николай патрушев

украина

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

украина

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россия, николай патрушев, украина, в мире