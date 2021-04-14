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Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине
Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине
Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:12
2021-04-14T14:12
россия
николай патрушев
украина
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
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россия, николай патрушев, украина, в мире

Патрушев рассказал, как Запад помогает готовить диверсантов на Украине

14:12 14.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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