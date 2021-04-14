https://ria.ru/20210414/dialog_kultur-1728105401.html

В Петербурге открылся форум молодых журналистов "Диалог культур"

В Петербурге открылся форум молодых журналистов "Диалог культур"

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылся XV международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", который продлится до 16 апреля. В... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:47

2021-04-14T21:47

2021-04-14T21:47

форум

союз журналистов россии

журналист

блогер

лучшие фильмы

содружество

санкт-петербургский государственный университет

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728290139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_178c04bad432d32d6a021cfa3d0606b3.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылся XV международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", который продлится до 16 апреля. В программе – фестиваль документальных короткометражек, фотовыставка, конференция в Эрмитаже, а также пресс-туры в Псков, Великий Новгород и Выборг. В дни форума участникам "Диалога культур" доступны все залы и фонды музея.С приветственными словами выступили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и представитель губернатора Санкт-Петербурга. Оба отметили, что за годы проведения форум уже доказал востребованность и состоятельность для укрепления связей между культурами. Девиз медиафорума в этом году — "Преодолевая COVID и расстояния". Ведущие журналисты России, молодые репортеры, редакторы и блогеры из разных стран обсуждают проблемы и делятся опытом. На фестивале документальных короткометражек "Я здесь живу" будет представлено 30 видеоработ, снятых в разных городах и странах. Истории о взаимодействии человека и природы – от "Подсолнуха" из Киргизии до "Церковных лесов Эфиопии" – сменяются хрониками городского фестиваля "Искусство улиц" в Челябинске и картинами рабочей жизни в прибрежной колумбийской деревушке."В журналистике есть несколько направлений – информировать, развлекать, просвещать. И как раз просветительская история наиболее важная, — говорит председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян.15 апреля в Эрмитаже откроется выставка "Я здесь живу", посетители которой увидят 200 лучших работ 35 фотокорреспондентов мира. "Эрмитаж – это не только музей. Это центр, где хранятся, реставрируются и исследуются мировые экспонаты. Для молодых журналистов важно в начале карьеры вживую увидеть этот процесс, стать его частью, — подчеркнул Джазоян.По словам Михаила Пиотровского, стратегия Эрмитажа – это открытость всему миру, глобальность: "Наша задача, задача музеев – превращать “войны памяти”, которые сегодня выливаются в реальные войны, в диалог культур". В этом смысле, форум – важная площадка, которая позволяет реализовывать эту концепцию.И впервые в этом году в программе появится экспозиция "Не рядом, но вместе". Это проект, объединяющий фотографии российских и европейских журналистов, сделанные в период самоизоляции и карантина."Диалог культур" пройдет в гибридном формате – как офлайн, так и онлайн. Трансляция событий форума будет доступна на порталах и в социальных сетях. За всю историю Международного медиафорума "Диалог культур" в нем поучаствовали больше пяти тысяч молодых репортеров, фотографов, редакторов, режиссеров и блогеров из 50 стран мира. Проект проводит Государственный Эрмитаж и медиаконгресс "Содружество журналистов" при поддержке Президентского гранта, Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России и Санкт-Петербургского государственного университета.

https://ria.ru/20210408/ermitazh-1727435309.html

выборг

великий новгород

псков

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум, союз журналистов россии, журналист, блогер, лучшие фильмы, содружество , санкт-петербургский государственный университет, новости культуры, государственный эрмитаж, фильмы, михаил пиотровский, выборг, великий новгород, псков, санкт-петербург