В Петербурге открылся форум молодых журналистов "Диалог культур"
© Фото Татьяны ЖарковойXV Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Фото Татьяны Жарковой
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылся XV международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", который продлится до 16 апреля. В программе – фестиваль документальных короткометражек, фотовыставка, конференция в Эрмитаже, а также пресс-туры в Псков, Великий Новгород и Выборг. В дни форума участникам "Диалога культур" доступны все залы и фонды музея.
С приветственными словами выступили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и представитель губернатора Санкт-Петербурга. Оба отметили, что за годы проведения форум уже доказал востребованность и состоятельность для укрепления связей между культурами.
"Сегодня весь мир разрывается на кусочки, но искусство помогает. Желаю всем острых дискуссий, потому что дискуссии – это характерная черта "Диалога Культур" — сказал Михаил Пиотровский.
Девиз медиафорума в этом году — "Преодолевая COVID и расстояния". Ведущие журналисты России, молодые репортеры, редакторы и блогеры из разных стран обсуждают проблемы и делятся опытом.
© Татьяна ЖарковаУчастники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
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Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
© Татьяна ЖарковаНа XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург
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На XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
© Татьяна Жаркова На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
3 из 3
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
1 из 3
Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
2 из 3
На XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
3 из 3
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
На фестивале документальных короткометражек "Я здесь живу" будет представлено 30 видеоработ, снятых в разных городах и странах. Истории о взаимодействии человека и природы – от "Подсолнуха" из Киргизии до "Церковных лесов Эфиопии" – сменяются хрониками городского фестиваля "Искусство улиц" в Челябинске и картинами рабочей жизни в прибрежной колумбийской деревушке.
"В журналистике есть несколько направлений – информировать, развлекать, просвещать. И как раз просветительская история наиболее важная, — говорит председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян.
15 апреля в Эрмитаже откроется выставка "Я здесь живу", посетители которой увидят 200 лучших работ 35 фотокорреспондентов мира.
© Татьяна ЖарковаНа XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
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На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
© Татьяна ЖарковаУчастники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
2 из 2
Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
1 из 2
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
2 из 2
Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
"Эрмитаж – это не только музей. Это центр, где хранятся, реставрируются и исследуются мировые экспонаты. Для молодых журналистов важно в начале карьеры вживую увидеть этот процесс, стать его частью, — подчеркнул Джазоян.
По словам Михаила Пиотровского, стратегия Эрмитажа – это открытость всему миру, глобальность: "Наша задача, задача музеев – превращать “войны памяти”, которые сегодня выливаются в реальные войны, в диалог культур".
В этом смысле, форум – важная площадка, которая позволяет реализовывать эту концепцию.
И впервые в этом году в программе появится экспозиция "Не рядом, но вместе". Это проект, объединяющий фотографии российских и европейских журналистов, сделанные в период самоизоляции и карантина.
“У меня такое ощущение, что после завершения пандемии COVID-19 в мире начнутся изменения, сходные с теми, что произошли после Второй мировой войны. Мы больше начнем думать о необходимости диалога, объединимся”, – считает Джазоян.
"Диалог культур" пройдет в гибридном формате – как офлайн, так и онлайн. Трансляция событий форума будет доступна на порталах и в социальных сетях.
За всю историю Международного медиафорума "Диалог культур" в нем поучаствовали больше пяти тысяч молодых репортеров, фотографов, редакторов, режиссеров и блогеров из 50 стран мира.
Проект проводит Государственный Эрмитаж и медиаконгресс "Содружество журналистов" при поддержке Президентского гранта, Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России и Санкт-Петербургского государственного университета.