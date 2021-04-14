https://ria.ru/20210414/detpit-1604312547.html

"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес

"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес

Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть.

2021-04-14T12:00

2021-04-14T12:00

2021-04-14T12:08

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"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть. audio/mpeg

"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть. audio/mpeg

На что стоит обратить внимание в рационе в детсаду и в школе? И как родители используют “покупку мороженого” как дешевый способ наладить отношения с ребенком? Рассказывает нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию детей, и дважды мама Виктория Вишнякова.02:00 Правда ли детское ожирение - это бич современности02:35 С какого момента ребенку диагностируют ожирение (и что должно встревожить маму)06:00 “Это у нас семейное”: насколько генетика влияет на полноту детей 08:00 “Общество чистых тарелок” и подсластить кашу - плохие пищевые привычки, навязываемые детям08:55 Как формируется представление, что такое “вкусненькое”11:25 Сколько раз в день должен есть ребенок12:30 Проблема питания в детсадах и школах16:03 Нехорошие пищевые привычки уже есть. Что делать?18:45 “Чаще всего родители используют еду, как способ манипуляции” 21:35 “Когда папе жалко денег сыну на велосипед, он дает детям мороженое”22:20 Основные правила для родителей, чтобы избежать ожирения у детейПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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