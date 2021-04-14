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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210414/detpit-1604312547.html
"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть.
2021-04-14T12:00
2021-04-14T12:08
социальный навигатор
здоровье
правда тела
подкаст
питание
общество
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"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть.
audio/mpeg
"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть.
audio/mpeg
На что стоит обратить внимание в рационе в детсаду и в школе? И как родители используют “покупку мороженого” как дешевый способ наладить отношения с ребенком? Рассказывает нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию детей, и дважды мама Виктория Вишнякова.02:00 Правда ли детское ожирение - это бич современности02:35 С какого момента ребенку диагностируют ожирение (и что должно встревожить маму)06:00 “Это у нас семейное”: насколько генетика влияет на полноту детей 08:00 “Общество чистых тарелок” и подсластить кашу - плохие пищевые привычки, навязываемые детям08:55 Как формируется представление, что такое “вкусненькое”11:25 Сколько раз в день должен есть ребенок12:30 Проблема питания в детсадах и школах16:03 Нехорошие пищевые привычки уже есть. Что делать?18:45 “Чаще всего родители используют еду, как способ манипуляции” 21:35 “Когда папе жалко денег сыну на велосипед, он дает детям мороженое”22:20 Основные правила для родителей, чтобы избежать ожирения у детейПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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социальный навигатор, здоровье, аудио, подкаст, питание, общество

"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес

12:00 14.04.2021 (обновлено: 12:08 14.04.2021)
 
Правда тела
"Правда тела". Что делать, если у ребенка лишний вес
Вчера, 12:00
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Про ребенка говорят, что он “приятная плюшечка”: но где грань, когда стоит заподозрить ожирение? “Это у нас семейное”: насколько гены на самом деле влияют на лишний вес у детей? И стоит ли заставлять ребенка есть брокколи, пока вся семья ужинает пиццей? Говорим о том, как родители доводят детей до ожирения и что делать, если лишний вес уже есть.
На что стоит обратить внимание в рационе в детсаду и в школе? И как родители используют “покупку мороженого” как дешевый способ наладить отношения с ребенком? Рассказывает нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию детей, и дважды мама Виктория Вишнякова.
02:00 Правда ли детское ожирение - это бич современности
02:35 С какого момента ребенку диагностируют ожирение (и что должно встревожить маму)
06:00 “Это у нас семейное”: насколько генетика влияет на полноту детей
08:00 “Общество чистых тарелок” и подсластить кашу - плохие пищевые привычки, навязываемые детям
08:55 Как формируется представление, что такое “вкусненькое”
11:25 Сколько раз в день должен есть ребенок
12:30 Проблема питания в детсадах и школах
16:03 Нехорошие пищевые привычки уже есть. Что делать?
18:45 “Чаще всего родители используют еду, как способ манипуляции”
21:35 “Когда папе жалко денег сыну на велосипед, он дает детям мороженое”
22:20 Основные правила для родителей, чтобы избежать ожирения у детей
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
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Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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