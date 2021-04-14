https://ria.ru/20210414/demonstratsiya-1728173508.html

В Миннесоте полиция применила шумовые гранаты для разгона демонстрантов

В Миннесоте полиция применила шумовые гранаты для разгона демонстрантов

Полиция в городе Бруклин-Сентер в Миннесоте применила шумовые гранаты и газ для разгона демонстрантов, протестующих после убийства афроамериканца Данте Райта,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:35

2021-04-14T05:35

2021-04-14T09:44

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БРУКЛИН-СЕНТЕР (США), 14 апр — РИА Новости. Полиция в городе Бруклин-Сентер в Миннесоте применила шумовые гранаты и газ для разгона демонстрантов, протестующих после убийства афроамериканца Данте Райта, передает корреспондент РИА Новости.Одиннадцатого апреля стало известно, что сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, оказавшего сопротивление при задержании. В знак протеста люди вышли на улицы, беспорядки продолжаются третий день. Периодически происходят стычки с силовиками, зафиксированы случаи мародерства.Протестующих призывают разойтись с помощью мегафонов, сейчас полицейским удалось зачистить пространство перед одним из своих участков.В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе, действует комендантский час.Райта убили на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, миннеаполис, сша, миннесота, в мире