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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html
Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина выпустили в море
Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина выпустили в море
Дельфина, который застрял на мелководье во Владивостоке, вывезли на глубину и отпустили, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:41
2021-04-14T11:24
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Дельфина, который застрял на мелководье во Владивостоке, вывезли на глубину и отпустили, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Ветеринары его осмотрели, и в районе Маяка его выпустили обратно в море", — сказал собеседник агентства, добавив, что дельфин уплыл. Ранее сообщалось, что животное застряло у берега в районе станции Океанская. По данным краевого главка МЧС, это детеныш дельфина. Спасатели с помощью лодки отвезли его на глубину.Специалисты отмечали, что дельфин в плохом состоянии и у него мало шансов выжить. Член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова рассказала РИА Новости, что у нее нет уверенности в том, что решение вернуть дельфина в море было правильным. По ее словам, дельфин мог оказаться у берега из-за болезни — в таких случаях морские млекопитающие идут на мелководье, чтобы было легче дышать.
https://ria.ru/20201205/delfiny-1587751041.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина выпустили в море

07:41 14.04.2021 (обновлено: 11:24 14.04.2021)
 
© Фото : Анастасия ПостниковаДельфин в Черном море
Дельфин в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Анастасия Постникова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Дельфина, который застрял на мелководье во Владивостоке, вывезли на глубину и отпустили, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Ветеринары его осмотрели, и в районе Маяка его выпустили обратно в море", — сказал собеседник агентства, добавив, что дельфин уплыл.
Ранее сообщалось, что животное застряло у берега в районе станции Океанская. По данным краевого главка МЧС, это детеныш дельфина. Спасатели с помощью лодки отвезли его на глубину.
Специалисты отмечали, что дельфин в плохом состоянии и у него мало шансов выжить. Член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова рассказала РИА Новости, что у нее нет уверенности в том, что решение вернуть дельфина в море было правильным. По ее словам, дельфин мог оказаться у берега из-за болезни — в таких случаях морские млекопитающие идут на мелководье, чтобы было легче дышать.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владивосток
 
 
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