https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина выпустили в море

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина выпустили в море

Дельфина, который застрял на мелководье во Владивостоке, вывезли на глубину и отпустили, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T07:41

2021-04-14T07:41

2021-04-14T11:24

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Дельфина, который застрял на мелководье во Владивостоке, вывезли на глубину и отпустили, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Ветеринары его осмотрели, и в районе Маяка его выпустили обратно в море", — сказал собеседник агентства, добавив, что дельфин уплыл. Ранее сообщалось, что животное застряло у берега в районе станции Океанская. По данным краевого главка МЧС, это детеныш дельфина. Спасатели с помощью лодки отвезли его на глубину.Специалисты отмечали, что дельфин в плохом состоянии и у него мало шансов выжить. Член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова рассказала РИА Новости, что у нее нет уверенности в том, что решение вернуть дельфина в море было правильным. По ее словам, дельфин мог оказаться у берега из-за болезни — в таких случаях морские млекопитающие идут на мелководье, чтобы было легче дышать.

https://ria.ru/20201205/delfiny-1587751041.html

россия

владивосток

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток