https://ria.ru/20210414/delfin-1728174728.html

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину

Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину с помощью лодки, но животное явно болеет и находится в плохом состоянии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:45

2021-04-14T06:45

2021-04-14T07:39

россия

анастасия иванова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину с помощью лодки, но животное явно болеет и находится в плохом состоянии, сообщила РИА Новости член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова, которая находится на месте происшествия.В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке. Ученый ДВО РАН Сергей Рязанов сообщил РИА Новости, что это, вероятно, тихоокеанский белобокий дельфин, он находится в плохом состоянии. Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечал, что шансов выжить у дельфина мало: он в критическом состоянии.По ее словам, у нее нет уверенности, что везти дельфина на глубину в таком состоянии – верное решение. Иванова также добавила, что некоторые специалисты на месте отметили, что животное – старое, но пока единого мнения по этому вопросу нет.По данным краевого ГУ МЧС РФ, морское животное оказалось детёнышем дельфина.

https://ria.ru/20201205/delfiny-1587751041.html

россия

владивосток

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россия, анастасия иванова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия