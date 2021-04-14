Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину
06:45 14.04.2021 (обновлено: 07:39 14.04.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина вывезли на глубину с помощью лодки, но животное явно болеет и находится в плохом состоянии, сообщила РИА Новости член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова, которая находится на месте происшествия.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке. Ученый ДВО РАН Сергей Рязанов сообщил РИА Новости, что это, вероятно, тихоокеанский белобокий дельфин, он находится в плохом состоянии. Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечал, что шансов выжить у дельфина мало: он в критическом состоянии.
"Дельфина вывезли на глубину в сторону низководного моста лодкой спасателей Владивостока. Его, вероятно, выпустили. Специалисты говорят, что дельфин в довольно плохом состоянии, критическом, он явно чем-то болеет. Не просто так животное оказалось на мелководье. На то у него были физиологические причины, и это его заставило пойти на мелкую воду. Когда морские млекопитающие болеют, они идут на мелководье, чтобы было легче дышать", - сказала Иванова.
По ее словам, у нее нет уверенности, что везти дельфина на глубину в таком состоянии – верное решение. Иванова также добавила, что некоторые специалисты на месте отметили, что животное – старое, но пока единого мнения по этому вопросу нет.
По данным краевого ГУ МЧС РФ, морское животное оказалось детёнышем дельфина.
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