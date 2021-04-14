https://ria.ru/20210414/delfin-1728171884.html
В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
Специалисты выехали на побережье Владивостока, где на отмели застрял, предположительно, дельфин, сообщила РИА Новости руководитель центра реабилитации морских... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:25
2021-04-14T04:25
2021-04-14T04:25
россия
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575741464_0:100:1222:787_1920x0_80_0_0_f34dfc0af9d0230af6a47e0c5214e372.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты выехали на побережье Владивостока, где на отмели застрял, предположительно, дельфин, сообщила РИА Новости руководитель центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван.В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин или детеныш кита Минке застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке."На место выехали специалисты. Животное живо", - сказала Белоиван.По ее словам, пока сложно сказать, что это за вид. Если это дельфин, то его можно будет однократно вывести на глубину, но, вероятно, он снова вернется на отмель.
https://ria.ru/20210406/delfin-1604411613.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575741464_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_2b81aeadbe7a8e2a53c03fba3c1f13b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости.
Специалисты выехали на побережье Владивостока
, где на отмели застрял, предположительно, дельфин, сообщила РИА Новости руководитель центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин или детеныш кита Минке застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке.
"На место выехали специалисты. Животное живо", - сказала Белоиван.
По ее словам, пока сложно сказать, что это за вид. Если это дельфин, то его можно будет однократно вывести на глубину, но, вероятно, он снова вернется на отмель.