https://ria.ru/20210414/deboshir-1728301332.html

В Казани полицейский застрелил дебошира с ножом

В Казани полицейский застрелил дебошира с ножом

Полицейский, приехавший по вызову в одну из казанских квартир, вынужден был применить табельное оружие после того, как хозяин жилья набросился на сотрудников... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:37

2021-04-14T18:37

2021-04-14T18:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Полицейский, приехавший по вызову в одну из казанских квартир, вынужден был применить табельное оружие после того, как хозяин жилья набросился на сотрудников полиции с ножом, дебошир умер, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану."Ночью в отдел полиции "Сафиуллина" УМВД России по Казани поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома по улице Кул Гали. Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе семейного конфликта 29-летний мужчина избивал сожительницу. Девушка сообщила, что ее супруг находится в состоянии алкогольного опьянения. Увидев сотрудников полиции, дебошир взял в руки нож и стал угрожать им сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.По информации МВД, на неоднократные требования прекратить противоправные деяния мужчина не реагировал и вел себя агрессивно, бросался на полицейских и пытался отобрать табельное оружие, порвал их форменное обмундирование."С целью пресечения противоправных действий участковый уполномоченный полиции неоднократно предупреждал злоумышленника о применении табельного оружия. Несмотря на это, молодой человек продолжил свои противоправные деяния и в подъезде замахнулся на полицейских радиатором отопления. Предупредив еще раз, полицейский произвел выстрел из табельного оружия в сторону нападавшего", - уточняет МВД.Пострадавшего с огнестрельным ранением живота доставили в больницу, где от полученной травмы он скончался. Все происходящее фиксировалось на видеорегистратор сотрудника полиции.Как сообщили в следственном управлении СК по Татарстану, по этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/strelba-1727188332.html

https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия