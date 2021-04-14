https://ria.ru/20210414/debosh-1728317738.html

Жительнице Саратовской области грозит тюрьма за дебош в отделе полиции

Жительнице Саратовской области грозит тюрьма за дебош в отделе полиции

Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, когда тот попытался прекратить ее дебош в отделе полиции,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:49

2021-04-14T20:49

2021-04-14T20:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg

САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, когда тот попытался прекратить ее дебош в отделе полиции, сообщило областное управление СК РФ.По данным следствия, днем 12 декабря прошлого года 42-летняя пьяная жительница города Ершова прибыла в местный отдел МВД, имея претензии из-за потери места работы. Как выяснили следователи, в отделе она била ногой по стеклопакету, распыляла в окно дежурной части освежитель воздуха, а также бросала туда продукты питания, при этом ругалась матом, а в ответ на неоднократные замечания сотрудника полиции ударила его ногой, после чего ее противоправные действия были пресечены.Женщина обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Уточняется, что ранее она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью двух человек со смертельным исходом, а также за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.

https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия