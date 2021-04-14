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Жительнице Саратовской области грозит тюрьма за дебош в отделе полиции
Жительнице Саратовской области грозит тюрьма за дебош в отделе полиции
Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, когда тот попытался прекратить ее дебош в отделе полиции,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:49
2021-04-14T20:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, когда тот попытался прекратить ее дебош в отделе полиции, сообщило областное управление СК РФ.По данным следствия, днем 12 декабря прошлого года 42-летняя пьяная жительница города Ершова прибыла в местный отдел МВД, имея претензии из-за потери места работы. Как выяснили следователи, в отделе она била ногой по стеклопакету, распыляла в окно дежурной части освежитель воздуха, а также бросала туда продукты питания, при этом ругалась матом, а в ответ на неоднократные замечания сотрудника полиции ударила его ногой, после чего ее противоправные действия были пресечены.Женщина обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Уточняется, что ранее она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью двух человек со смертельным исходом, а также за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

Жительнице Саратовской области грозит тюрьма за дебош в отделе полиции

20:49 14.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, когда тот попытался прекратить ее дебош в отделе полиции, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, днем 12 декабря прошлого года 42-летняя пьяная жительница города Ершова прибыла в местный отдел МВД, имея претензии из-за потери места работы. Как выяснили следователи, в отделе она била ногой по стеклопакету, распыляла в окно дежурной части освежитель воздуха, а также бросала туда продукты питания, при этом ругалась матом, а в ответ на неоднократные замечания сотрудника полиции ударила его ногой, после чего ее противоправные действия были пресечены.

"Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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Уточняется, что ранее она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью двух человек со смертельным исходом, а также за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
 
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