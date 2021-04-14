Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/chekhiya-1728256734.html
В Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге
В Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге
Первый вице-премьер Чехии, ныне исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:29
2021-04-14T15:40
россия
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:409:2913:2047_1920x0_80_0_0_db779edc2a90f400fc04e308f0353876.jpg
ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии, ныне исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США в Праге.Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы."Я отреагировал на сообщение президента Байдена, который предложил провести личную встречу с президентом Путиным на территории третьей страны. Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу, которая уже проводила саммит Обама – Медведев", - написал Гамачек в Twitter.
https://ria.ru/20210414/bayden-1728249641.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba4aed7bf28050336e4a6f26b77c4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чехия, прага, в мире

В Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге

15:29 14.04.2021 (обновлено: 15:40 14.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии, ныне исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США в Праге.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 15:01
Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным
"Я отреагировал на сообщение президента Байдена, который предложил провести личную встречу с президентом Путиным на территории третьей страны. Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу, которая уже проводила саммит Обама – Медведев", - написал Гамачек в Twitter.
 
РоссияЧехияПрагаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния