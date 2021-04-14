https://ria.ru/20210414/chekhiya-1728256734.html
В Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге
В Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге
Первый вице-премьер Чехии, ныне исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:29
2021-04-14T15:29
2021-04-14T15:40
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ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии, ныне исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США в Праге.Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы."Я отреагировал на сообщение президента Байдена, который предложил провести личную встречу с президентом Путиным на территории третьей страны. Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу, которая уже проводила саммит Обама – Медведев", - написал Гамачек в Twitter.
https://ria.ru/20210414/bayden-1728249641.html
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