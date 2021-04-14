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Наука
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
В России уже изготовлены первые элементы космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:28
2021-04-14T20:28
наука
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России уже изготовлены первые элементы космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам совещания у президента."Отдельная тема - это космическая ядерная энергетика. Здесь у России есть приоритет", - сказал он в видео, опубликованном на YouTube-странице "Роскосмоса".Ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получит название "Зевс", а сам проект наречен "Нуклоном".В минувшем году "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта буксира - работы планируется завершить к июлю 2024 года.Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны. В дальнейшем он понадобится для полетов к Венере и Юпитеру.
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса

20:28 14.04.2021
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России уже изготовлены первые элементы космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам совещания у президента.
"Отдельная тема - это космическая ядерная энергетика. Здесь у России есть приоритет", - сказал он в видео, опубликованном на YouTube-странице "Роскосмоса".
"Президент очень внимательно заслушал, что у нас наработано и Центром Келдыша, и Конструкторским бюро "Арсенал", а некоторые элементы колоссального ядерного буксира, они уже "в железе" существуют", - добавил Рогозин.
Ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получит название "Зевс", а сам проект наречен "Нуклоном".
В минувшем году "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта буксира - работы планируется завершить к июлю 2024 года.
Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны. В дальнейшем он понадобится для полетов к Венере и Юпитеру.
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