Росгвардия потратит 227 миллионов рублей на гранаты для спецопераций
13:05 14.04.2021 (обновлено: 14:18 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Росгвардия объявила аукцион на поставку 15,4 тысячи гранат - главным образом, нелетального действия, они, согласно информации с сайта Рособоронэкспорта, где указано их описание, могут применяться для борьбы с террористами, пресечения массовых беспорядков и борьбы с правонарушителями в зданиях и строениях; начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 227 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.
Согласно материалам, ведомство закупает средства РБХ (радиационной, биологической, химической) защиты. Это ВГМ93.100 (выстрел с термобарическим снаряжением), ВГМ93.200 (выстрел раздражающего действия с аэрозольным облаком), ВГМ93.300 (выстрел с дымовым снаряжением), ВГМ93.400 (выстрел со светошумовым снаряжением), ВГМ93.600 (выстрел ударно-шокового действия). ВГМ93.100 может привести к смерти человека, остальные гранаты – нелетальные.
Согласно описанию снарядов с сайта Рособоронэкспорта, спецсредства в зависимости от специфики предназначены для борьбы с террористами и средствами их передвижения в условиях городских построек, для нелетального воздействия на участников массовых беспорядков и правонарушителей, создания непереносимых условий правонарушителям в зданиях и строениях, рассеивания несанкционированных скоплений правонарушителей, а также для оказания на правонарушителей психофизического и светозвукового воздействия.
Согласно проекту контракта, в течение 2021-2023 годов Росгвардия получит порядка 15,4 тысячи гранат. Грузополучателем значится войсковая часть 3187 Росгвардии в Балашихе (Московская область).
Проведение аукциона назначено на 23 апреля.
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