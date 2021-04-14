Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html
Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной
Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной
Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:32
2021-04-14T09:32
людмила лапа
весна
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.В теплый период обостряются аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Медик отметила, что поход к аллергологу-иммунологу не будет лишним.Лапа выделила и "серьезную категорию" людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Весной погода быстро меняется, что может вызвать у них "скачки" давления.Она посоветовала не забывать о прописанных врачами препаратах и пить больше минеральной воды.Кроме того, следует уделить внимание и домашним животным — им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.
https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_17fb095d82cae8ef7e6f53697a8daf31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила лапа, весна, здоровье, общество

Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной

09:32 14.04.2021
 
© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / racorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
В теплый период обостряются аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Медик отметила, что поход к аллергологу-иммунологу не будет лишним.
Лапа выделила и "серьезную категорию" людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Весной погода быстро меняется, что может вызвать у них "скачки" давления.
"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека",— указала врач.
Она посоветовала не забывать о прописанных врачами препаратах и пить больше минеральной воды.
Кроме того, следует уделить внимание и домашним животным — им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.
Дерматолог осматривает родинку пациентки - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 04:56Наука
Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
 
Людмила ЛапаВеснаЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния