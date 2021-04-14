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Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной
Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной
Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:32
2021-04-14T09:32
2021-04-14T09:32
людмила лапа
весна
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.В теплый период обостряются аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Медик отметила, что поход к аллергологу-иммунологу не будет лишним.Лапа выделила и "серьезную категорию" людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Весной погода быстро меняется, что может вызвать у них "скачки" давления.Она посоветовала не забывать о прописанных врачами препаратах и пить больше минеральной воды.Кроме того, следует уделить внимание и домашним животным — им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.
https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html
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людмила лапа, весна, здоровье, общество
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весной
людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала врач-терапевт Людмила Лапа
.
В теплый период обостряются аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Медик отметила, что поход к аллергологу-иммунологу не будет лишним.
Лапа выделила и "серьезную категорию" людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Весной погода быстро меняется, что может вызвать у них "скачки" давления.
"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека",— указала врач.
Она посоветовала не забывать о прописанных врачами препаратах и пить больше минеральной воды.
Кроме того, следует уделить внимание и домашним животным — им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.