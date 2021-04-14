https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html

Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной

Врач перечислила болезни, обостряющиеся весной

Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:32

2021-04-14T09:32

2021-04-14T09:32

людмила лапа

весна

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весной людям следует заняться профилактикой здоровья, особенно если существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом телеканалу звезда рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.В теплый период обостряются аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Медик отметила, что поход к аллергологу-иммунологу не будет лишним.Лапа выделила и "серьезную категорию" людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Весной погода быстро меняется, что может вызвать у них "скачки" давления.Она посоветовала не забывать о прописанных врачами препаратах и пить больше минеральной воды.Кроме того, следует уделить внимание и домашним животным — им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.

https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила лапа, весна, здоровье, общество