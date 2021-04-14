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Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму
Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму
Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:17
2021-04-14T16:33
россия
республика крым
севастополь
николай патрушев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил, перечисляя различные факторы, способствующие повышенному риску терактов на полуострове."Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Севастополе.
https://ria.ru/20210414/diversiya-1728234472.html
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республика крым
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россия, республика крым, севастополь, николай патрушев, безопасность

Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму

14:17 14.04.2021 (обновлено: 16:33 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время возложения цветов к мемориалу обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время возложения цветов к мемориалу обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Об этом он заявил, перечисляя различные факторы, способствующие повышенному риску терактов на полуострове.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 14:03
Патрушев обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму
"Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Севастополе.
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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