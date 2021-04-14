https://ria.ru/20210414/boeviki-1728239374.html
Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму
Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму
Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:17
2021-04-14T14:17
2021-04-14T16:33
россия
республика крым
севастополь
николай патрушев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил, перечисляя различные факторы, способствующие повышенному риску терактов на полуострове."Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Севастополе.
https://ria.ru/20210414/diversiya-1728234472.html
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