https://ria.ru/20210414/boeviki-1728239374.html

Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму

Патрушев сообщил о сохранении угрозы терактов в Крыму

Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:17

2021-04-14T14:17

2021-04-14T16:33

россия

республика крым

севастополь

николай патрушев

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил, перечисляя различные факторы, способствующие повышенному риску терактов на полуострове."Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Севастополе.

https://ria.ru/20210414/diversiya-1728234472.html

россия

республика крым

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, севастополь, николай патрушев, безопасность