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Капитализация биткоина обновила исторический рекорд
Капитализация биткоина обновила исторический рекорд
Капитализация биткоина достигла исторического максимума, превысив ранее в ходе торгов уровень в 1,2 триллиона долларов, следует из данных торговых площадок. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:47
2021-04-14T21:45
биткоин
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Капитализация биткоина достигла исторического максимума, превысив ранее в ходе торгов уровень в 1,2 триллиона долларов, следует из данных торговых площадок.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.37 мск цена биткоина снижается на 1,29% за последние сутки, до 62,48 тысячи долларов, а капитализация составляет 1,167 триллиона долларов, но ранее в ходе торгов показатель преодолел уровень в 1,2 триллиона долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается сейчас в цене на 1,6% - до 62,36 тысячи долларов. Ранее в среду цена биткоина на этой бирже достигла очередного исторического рекорда - 64,85 тысячи долларов, соответственно, тогда же и показатель капитализации превышал 1,2 триллиона долларов.К этой отметке биткоин шел 12 лет - это в несколько раз меньше, чем потребовалось таким американским гигантам, как, например, Microsoft, Apple, Amazon или Google, отметил главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому биткоин можно назвать самым быстрорастущим финансовым активом в мире."Однако 1,2 триллиона долларов - это все равно меньше по капитализации, чем у любого из указанных выше IT-игроков. Для сравнения, капитализация Apple в январе достигала своего пика в 2,4 триллиона долларов, капитализация Microsoft на прошлой неделе достигала уровня 1,9 триллиона долларов - это чуть выше, чем у Amazon со стоимостью в 1,7 триллиона долларов, и значительно выше, чем у Google с капитализацией в 1,4 триллиона долларов", - сказал он РИА Новости.Стремительный рост капитализации самой популярной криптовалюты - это свидетельство того, что инвесторы готовы вкладываться в новый быстрорастущий продукт, уверен эксперт. Он отмечает: интерес и уровень доверия к биткоину во многих странах постепенно увеличивается. Между тем, по-прежнему криптовалюта является нестандартным способом инвестиций, и в России операции с ней пока не имеют высокой степени защиты с точки зрения законодательства.
https://ria.ru/20210329/bitkoin-1603211182.html
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биткоин, экономика

Капитализация биткоина обновила исторический рекорд

18:47 14.04.2021 (обновлено: 21:45 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW
Участники конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Капитализация биткоина достигла исторического максимума, превысив ранее в ходе торгов уровень в 1,2 триллиона долларов, следует из данных торговых площадок.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.37 мск цена биткоина снижается на 1,29% за последние сутки, до 62,48 тысячи долларов, а капитализация составляет 1,167 триллиона долларов, но ранее в ходе торгов показатель преодолел уровень в 1,2 триллиона долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается сейчас в цене на 1,6% - до 62,36 тысячи долларов. Ранее в среду цена биткоина на этой бирже достигла очередного исторического рекорда - 64,85 тысячи долларов, соответственно, тогда же и показатель капитализации превышал 1,2 триллиона долларов.
К этой отметке биткоин шел 12 лет - это в несколько раз меньше, чем потребовалось таким американским гигантам, как, например, Microsoft, Apple, Amazon или Google, отметил главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому биткоин можно назвать самым быстрорастущим финансовым активом в мире.
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"Однако 1,2 триллиона долларов - это все равно меньше по капитализации, чем у любого из указанных выше IT-игроков. Для сравнения, капитализация Apple в январе достигала своего пика в 2,4 триллиона долларов, капитализация Microsoft на прошлой неделе достигала уровня 1,9 триллиона долларов - это чуть выше, чем у Amazon со стоимостью в 1,7 триллиона долларов, и значительно выше, чем у Google с капитализацией в 1,4 триллиона долларов", - сказал он РИА Новости.
Стремительный рост капитализации самой популярной криптовалюты - это свидетельство того, что инвесторы готовы вкладываться в новый быстрорастущий продукт, уверен эксперт. Он отмечает: интерес и уровень доверия к биткоину во многих странах постепенно увеличивается. Между тем, по-прежнему криптовалюта является нестандартным способом инвестиций, и в России операции с ней пока не имеют высокой степени защиты с точки зрения законодательства.
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