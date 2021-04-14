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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210414/bespilotniki-1728168261.html
Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА
Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА
Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T01:08
2021-04-14T01:08
новое оружие россии
россия
кронштадт
москва
сирия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая беспилотники "Форпост", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он отметил, что в программе участвует несколько компаний. "Часть номенклатуры боеприпасов была отработана с БПЛА, в том числе в Сирии при нанесении авиаударов по объектам террористов", - добавил источник.Собеседник агентства также сообщил, что ударный аппарат "Иноходец" сегодня способен нести на трех узлах подвески до шести корректируемых мини-бомб калибра 20 килограммов или три калибра 50 килограммов из состава нового комплекса, "Форпост" - две таких бомбы."Беспилотник "Альтиус" получит тот же комплекс вооружения, только сможет нести в разы больше боеприпасов. "Альтиус" и "Иноходец" смогут в перспективе применять корректируемые и управляемые авиабомбы калибра до 100 килограммов, которые также разрабатываются в рамках универсального комплекса вооружения", - добавил он.Собеседник уточнил, что у БПЛА самолетных классов, таких как тяжелый "Охотник" или планируемый к созданию "Гром", номенклатура оружия будет соответствовать той, которая применяется на пилотируемых истребителях.Средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" разработан компанией "Кронштадт". Машина имеет массу 1000 кг и способна нести оружия до 200 кг. Продолжительность полета аппарата достигает 24 часов. Эти БПЛА применялись в Сирии для нанесения ударов по боевикам.Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Альтиус" относится к более тяжелым аппаратам: его взлетная масса составляет 5 тонн, масса поднимаемого оружия – до 1000 кг. Максимальная продолжительность полета "Альтиуса" - 48 часов. Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный образец "Альтиуса" начнет этим летом серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты."Форпост" - локализованная версия израильского аппарата Searcher. БПЛА имеет взлетную массу до 500 килограммов и способен поднять в воздух до 100 килограммов вооружения. Его продолжительность полета достигает 18 часов. "Форпост" так же, как и "Иноходец" применялся в Сирии, в том числе для нанесения ударов по боевикам.
https://ria.ru/20210404/siriya-1604135512.html
https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html
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россия, кронштадт, москва, сирия, технологии, безопасность

Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА

01:08 14.04.2021
 
© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Fotolia / ffly
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая беспилотники "Форпост", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Продолжаются работы над единым комплексом вооружения для БПЛА разных классов. Комплекс будет включать неуправляемые, корректируемые и управляемые авиабомбы калибром до 100 килограммов, а также управляемые ракеты класса "воздух – поверхность". Единый комплекс оружия планируется применять на беспилотниках "Иноходец" (еще известен как "Орион"), "Альтиус", "Форпост", а также на новых БПЛА, которые будут создаваться в аналогичных тактических и средневысотных классах", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в программе участвует несколько компаний. "Часть номенклатуры боеприпасов была отработана с БПЛА, в том числе в Сирии при нанесении авиаударов по объектам террористов", - добавил источник.
Собеседник агентства также сообщил, что ударный аппарат "Иноходец" сегодня способен нести на трех узлах подвески до шести корректируемых мини-бомб калибра 20 килограммов или три калибра 50 килограммов из состава нового комплекса, "Форпост" - две таких бомбы.
"Беспилотник "Альтиус" получит тот же комплекс вооружения, только сможет нести в разы больше боеприпасов. "Альтиус" и "Иноходец" смогут в перспективе применять корректируемые и управляемые авиабомбы калибра до 100 килограммов, которые также разрабатываются в рамках универсального комплекса вооружения", - добавил он.
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Собеседник уточнил, что у БПЛА самолетных классов, таких как тяжелый "Охотник" или планируемый к созданию "Гром", номенклатура оружия будет соответствовать той, которая применяется на пилотируемых истребителях.
Средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" разработан компанией "Кронштадт". Машина имеет массу 1000 кг и способна нести оружия до 200 кг. Продолжительность полета аппарата достигает 24 часов. Эти БПЛА применялись в Сирии для нанесения ударов по боевикам.
Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Альтиус" относится к более тяжелым аппаратам: его взлетная масса составляет 5 тонн, масса поднимаемого оружия – до 1000 кг. Максимальная продолжительность полета "Альтиуса" - 48 часов. Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный образец "Альтиуса" начнет этим летом серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты.
"Форпост" - локализованная версия израильского аппарата Searcher. БПЛА имеет взлетную массу до 500 килограммов и способен поднять в воздух до 100 килограммов вооружения. Его продолжительность полета достигает 18 часов. "Форпост" так же, как и "Иноходец" применялся в Сирии, в том числе для нанесения ударов по боевикам.
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Новое оружие РоссииРоссияКронштадтМоскваСирияТехнологииБезопасность
 
 
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