https://ria.ru/20210414/bespilotniki-1728168261.html

Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА

Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА

Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T01:08

2021-04-14T01:08

2021-04-14T01:08

новое оружие россии

россия

кронштадт

москва

сирия

технологии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая беспилотники "Форпост", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он отметил, что в программе участвует несколько компаний. "Часть номенклатуры боеприпасов была отработана с БПЛА, в том числе в Сирии при нанесении авиаударов по объектам террористов", - добавил источник.Собеседник агентства также сообщил, что ударный аппарат "Иноходец" сегодня способен нести на трех узлах подвески до шести корректируемых мини-бомб калибра 20 килограммов или три калибра 50 килограммов из состава нового комплекса, "Форпост" - две таких бомбы."Беспилотник "Альтиус" получит тот же комплекс вооружения, только сможет нести в разы больше боеприпасов. "Альтиус" и "Иноходец" смогут в перспективе применять корректируемые и управляемые авиабомбы калибра до 100 килограммов, которые также разрабатываются в рамках универсального комплекса вооружения", - добавил он.Собеседник уточнил, что у БПЛА самолетных классов, таких как тяжелый "Охотник" или планируемый к созданию "Гром", номенклатура оружия будет соответствовать той, которая применяется на пилотируемых истребителях.Средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" разработан компанией "Кронштадт". Машина имеет массу 1000 кг и способна нести оружия до 200 кг. Продолжительность полета аппарата достигает 24 часов. Эти БПЛА применялись в Сирии для нанесения ударов по боевикам.Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Альтиус" относится к более тяжелым аппаратам: его взлетная масса составляет 5 тонн, масса поднимаемого оружия – до 1000 кг. Максимальная продолжительность полета "Альтиуса" - 48 часов. Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный образец "Альтиуса" начнет этим летом серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты."Форпост" - локализованная версия израильского аппарата Searcher. БПЛА имеет взлетную массу до 500 килограммов и способен поднять в воздух до 100 килограммов вооружения. Его продолжительность полета достигает 18 часов. "Форпост" так же, как и "Иноходец" применялся в Сирии, в том числе для нанесения ударов по боевикам.

https://ria.ru/20210404/siriya-1604135512.html

https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html

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россия, кронштадт, москва, сирия, технологии, безопасность