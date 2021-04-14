https://ria.ru/20210414/beregoukreplenie-1729077118.html

Более 600 млн рублей потратят на участок берегоукрепления в Волгограде

Более 600 млн рублей потратят на участок берегоукрепления в Волгограде

Новый участок берегоукрепления начнут строить в Волгограде в 2021 году, на эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-14T12:34

2021-04-14T12:34

2021-04-20T12:37

волгоградская область

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Новый участок берегоукрепления начнут строить в Волгограде в 2021 году, на эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.По информации ведомства, в 2021 года начнется строительство 280-метрового участка берегоукрепления в Ворошиловском районе Волгограда – от улицы Иртышская до улицы Одесская, окончание работ запланировано на следующий год. Благодаря новому участку будет продлена набережная Ворошиловского района, которая соединиться с рокадной дорогой вдоль Волги."На строительство 280-метрового участка берегоукрепления направят более 600 миллионов рублей", - сообщили РИА Новости в администрации.Отмечается, что строительство нового участка станет первым этапом масштабного берегоукрепления протяженностью 5 км, его реализация займет несколько лет и потребует около 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210419/mogila-1728895524.html

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волгоград, волгоградская область, общество