Город первого салюта. Весной отправляемся в Белгород

На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.

Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.