Город первого салюта. Весной отправляемся в Белгород
Белгород расположен в 700 километрах от Москвы. "Добираться удобно — скоростной поезд "Ласточка" преодолевает расстояние за семь часов, и туристы оказываются в одном из самых красивых и благоустроенных городов России", — говорит гид Роман Мальков.
Белгород расположен в 700 километрах от Москвы. "Добираться удобно — скоростной поезд "Ласточка" преодолевает расстояние за семь часов, и туристы оказываются в одном из самых красивых и благоустроенных городов России", — говорит гид Роман Мальков.
Именно в честь освобождения Белгорода от фашистов в 1943 году в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют.
Именно в честь освобождения Белгорода от фашистов в 1943 году в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют.
На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.
Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.
На главной Соборной площади — мемориал, посвященный Второй мировой, и Вечный огонь. В праздничные дни здесь проходят гулянья и военные парады.
Рядом — красивый Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и скамеек. Неподалеку краеведческий и художественный музеи, парк Победы.
В войну коллекцию краеведческого музея разграбили.
Но там сохранились старинные документы, рассказывающие о возникновении города, артефакты — пуговицы, фляги для воды, которым более тысячи лет, а также древние монеты, посуда, оружие.
В художественном музее около пяти тысяч экспонатов, в основном это работы российских мастеров.
В войну коллекцию краеведческого музея разграбили.
Но там сохранились старинные документы, рассказывающие о возникновении города, артефакты — пуговицы, фляги для воды, которым более тысячи лет, а также древние монеты, посуда, оружие.
В художественном музее около пяти тысяч экспонатов, в основном это работы российских мастеров.
По мнению экскурсоводов, самый интересный — музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". В экспозиции — техника времен Великой Отечественной, военная форма, монеты, документы, фотографии, газеты той эпохи.
Главный экспонат — огромное художественное полотно с изображением танкового сражения под Прохоровкой. Его площадь — больше тысячи квадратных метров. Это самая большая диорама в Европе.
"Сейчас музей на реконструкции, ждем открытия, говорят, будет нечто уникальное", — рассказывает гид Дина Жданова.
По мнению экскурсоводов, самый интересный — музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". В экспозиции — техника времен Великой Отечественной, военная форма, монеты, документы, фотографии, газеты той эпохи.
Главный экспонат — огромное художественное полотно с изображением танкового сражения под Прохоровкой. Его площадь — больше тысячи квадратных метров. Это самая большая диорама в Европе.
"Сейчас музей на реконструкции, ждем открытия, говорят, будет нечто уникальное", — рассказывает гид Дина Жданова.
В Музее народной культуры, расположенном в бывшем кинотеатре "Орион" — первом городском синематографе, большая коллекция старинных предметов быта: посуды, одежды.
В Музее народной культуры, расположенном в бывшем кинотеатре "Орион" — первом городском синематографе, большая коллекция старинных предметов быта: посуды, одежды.
Там более 23 тысяч экспонатов, в том числе времен скифов и Хазарского каганата.
На выставках "Улица уездного города" и "Старый дом в Белгороде" представлены мебель, шторы, утварь, платья, украшения, книги, рекламные тумбы, вывески, скамейки.
Там более 23 тысяч экспонатов, в том числе времен скифов и Хазарского каганата.
На выставках "Улица уездного города" и "Старый дом в Белгороде" представлены мебель, шторы, утварь, платья, украшения, книги, рекламные тумбы, вывески, скамейки.
В Музее средневекового военного дела все предметы можно потрогать. Доспехи примерить, копье бросить, из лука и арбалета пострелять, в боевой рог потрубить.
В Музее средневекового военного дела все предметы можно потрогать. Доспехи примерить, копье бросить, из лука и арбалета пострелять, в боевой рог потрубить.
Обязательно побывайте в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле". Он расположен в 70 километрах от Белгорода, на месте, где в 1943 году произошло масштабное танковое сражение, сыгравшее важную роль в победе советских войск на Курской дуге.
Там можно увидеть бронетанковую технику, танкодром, храм, на стенах которого высечены имена погибших солдат, звонницу высотой 59 метров с колоколом. Он бьет три раза в час, напоминая о героях Куликова поля, избавивших Русь от монголо-татар, о битве на Бородинском поле, остановившей войска Наполеона, и о героях Прохоровского сражения.
Обязательно побывайте в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле". Он расположен в 70 километрах от Белгорода, на месте, где в 1943 году произошло масштабное танковое сражение, сыгравшее важную роль в победе советских войск на Курской дуге.
Там можно увидеть бронетанковую технику, танкодром, храм, на стенах которого высечены имена погибших солдат, звонницу высотой 59 метров с колоколом. Он бьет три раза в час, напоминая о героях Куликова поля, избавивших Русь от монголо-татар, о битве на Бородинском поле, остановившей войска Наполеона, и о героях Прохоровского сражения.
В Белгороде много необычных памятников — челнокам, дворнику, первой учительнице, честному гаишнику.
Прототип последнего — Павел Гречихин, который 35 лет работал инспектором ГАИ и прославился порядочностью и неподкупностью. За нарушение правил дорожного движения он штрафовал даже жену и сына. А однажды выписал протокол об административном правонарушении самому себе. На постаменте — его девиз: "Добрая слава лучше богатства".
А еще Гречихин стал прообразом главного героя советского фильма "Инспектор ГАИ", снятого в 1982-м.
В Белгороде много необычных памятников — челнокам, дворнику, первой учительнице, честному гаишнику.
Прототип последнего — Павел Гречихин, который 35 лет работал инспектором ГАИ и прославился порядочностью и неподкупностью. За нарушение правил дорожного движения он штрафовал даже жену и сына. А однажды выписал протокол об административном правонарушении самому себе. На постаменте — его девиз: "Добрая слава лучше богатства".
А еще Гречихин стал прообразом главного героя советского фильма "Инспектор ГАИ", снятого в 1982-м.
Семейное развлечение — посещение "Динопарка". Он находится в черте города, на территории урочища Сосновка. Там порядка 90 фигур ящеров в натуральную величину. Некоторые из них могут двигаться. Самый крупный — сейсмозавр — длиной 29 и высотой четыре метра.
А еще на палеонтологической игровой площадке дети при помощи совков и кисточек могут самостоятельно раскопать скелет древнего животного.
Неподалеку расположен зоопарк. Там живут ламы, кенгуру, страусы.
Семейное развлечение — посещение "Динопарка". Он находится в черте города, на территории урочища Сосновка. Там порядка 90 фигур ящеров в натуральную величину. Некоторые из них могут двигаться. Самый крупный — сейсмозавр — длиной 29 и высотой четыре метра.
А еще на палеонтологической игровой площадке дети при помощи совков и кисточек могут самостоятельно раскопать скелет древнего животного.
Неподалеку расположен зоопарк. Там живут ламы, кенгуру, страусы.
Набережная реки Везелки — традиционное место для прогулок. Здесь проходят музыкальные концерты, летом на большом экране можно посмотреть советские фильмы, говорит гид. Прокат лодок, детские городки, уютные кафе, зона для катания на самокатах — тоже здесь.
Набережная реки Везелки — традиционное место для прогулок. Здесь проходят музыкальные концерты, летом на большом экране можно посмотреть советские фильмы, говорит гид. Прокат лодок, детские городки, уютные кафе, зона для катания на самокатах — тоже здесь.
Туристы везут из Белгорода изделия из керамики — горшки, кувшины, формы для запекания, салатники, чашки, свистульки. Их изготавливают в 40 километрах от города, в селе Борисовка. Этот промысел развивается там полтора века.
А еще Белгород славится мелом. "Его экспортируют за границу, и иностранные мелоежки говорят, что он самый вкусный", — шутит Дина Жданова.
Туристы везут из Белгорода изделия из керамики — горшки, кувшины, формы для запекания, салатники, чашки, свистульки. Их изготавливают в 40 километрах от города, в селе Борисовка. Этот промысел развивается там полтора века.
А еще Белгород славится мелом. "Его экспортируют за границу, и иностранные мелоежки говорят, что он самый вкусный", — шутит Дина Жданова.