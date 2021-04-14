Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди с ребёнком во время прогулки на улице Никольская в Москве
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Снижению уровня бедности способствовали выплаты семьям с детьми во время пандемии, работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.
"Минтруд продолжит планомерную работу по реализации социальной политики, направленной на снижение уровня бедности. В этом году был принят целый ряд мер, которые, несмотря на влияние пандемии, позволили снизить уровень бедности", - отметили в министерстве.
Как подчеркнули в Минтруде, акцент в работе был сделан на поддержку семей с детьми. В частности, существенно смягчились критерии выплаты на детей до 3 лет. В 2020 году впервые была введена на федеральном уровне поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, в рамках которой малообеспеченные семьи получали половину прожиточного минимума на ребенка этого возраста. Большой вклад в снижение уровня бедности внесли единовременные выплаты семьям с детьми в период пандемии, уверены в министерстве.
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Кроме того, в четвертом квартале постепенно стабилизировалась ситуация на рынке труда. В 2021 году планомерная работа по снижению уровня бедности будет продолжена.
"Достижению плановых показателей будет способствовать увеличение размеров выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, распространение механизма социального контракта во всех регионах страны, а также меры по возвращению уровня занятости к допандемическим показателям", - добавили в министерстве.