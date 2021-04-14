https://ria.ru/20210414/bednost-1728311616.html

Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию

Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию

Снижению уровня бедности способствовали выплаты семьям с детьми во время пандемии, работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:48

2021-04-14T19:48

2021-04-14T19:48

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Снижению уровня бедности способствовали выплаты семьям с детьми во время пандемии, работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда.Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.Как подчеркнули в Минтруде, акцент в работе был сделан на поддержку семей с детьми. В частности, существенно смягчились критерии выплаты на детей до 3 лет. В 2020 году впервые была введена на федеральном уровне поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, в рамках которой малообеспеченные семьи получали половину прожиточного минимума на ребенка этого возраста. Большой вклад в снижение уровня бедности внесли единовременные выплаты семьям с детьми в период пандемии, уверены в министерстве.Кроме того, в четвертом квартале постепенно стабилизировалась ситуация на рынке труда. В 2021 году планомерная работа по снижению уровня бедности будет продолжена."Достижению плановых показателей будет способствовать увеличение размеров выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, распространение механизма социального контракта во всех регионах страны, а также меры по возвращению уровня занятости к допандемическим показателям", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210413/vyplaty-1728101313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество