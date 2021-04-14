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Первая леди США возобновила работу после "медицинской процедуры"
Первая леди США возобновила работу после "медицинской процедуры"
Супруга президента США Джилл Байден хорошо перенесла некую "медицинскую процедуру" и по возвращении в Белый дом продолжит работу по обычному расписанию,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:23
2021-04-14T17:23
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден хорошо перенесла некую "медицинскую процедуру" и по возвращении в Белый дом продолжит работу по обычному расписанию, сообщила представитель первой леди США Элизабет Александер.Ранее в среду стало известно, что 69-летняя Джилл Байден в сопровождении супруга, президента Джо Байдена посетит больницу для проведения неназванной медицинской операции.Подробности не сообщались, но спустя два часа после отбытия президентской четы из Белого дома Александер рассказала журналистам, что "первая леди перенесла процедуру хорошо и направляется в Белый дом, чтобы возобновить работу по обычному графику".Подробности, причины визита, а также данные, какого рода "процедуру" перенесла первая леди США, не сообщаются, формулировка может означать как терапевтическое, так и хирургическое вмешательство.
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джилл байден, джо байден, сша, в мире

Первая леди США возобновила работу после "медицинской процедуры"

17:23 14.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Michael ZornДжилл Байден на 71‑ой церемонии награждения премией "Тони"
Джилл Байден на 71‑ой церемонии награждения премией Тони - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден хорошо перенесла некую "медицинскую процедуру" и по возвращении в Белый дом продолжит работу по обычному расписанию, сообщила представитель первой леди США Элизабет Александер.
Ранее в среду стало известно, что 69-летняя Джилл Байден в сопровождении супруга, президента Джо Байдена посетит больницу для проведения неназванной медицинской операции.
Подробности не сообщались, но спустя два часа после отбытия президентской четы из Белого дома Александер рассказала журналистам, что "первая леди перенесла процедуру хорошо и направляется в Белый дом, чтобы возобновить работу по обычному графику".
Подробности, причины визита, а также данные, какого рода "процедуру" перенесла первая леди США, не сообщаются, формулировка может означать как терапевтическое, так и хирургическое вмешательство.
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