https://ria.ru/20210414/bayden-1728249641.html

Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным

Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным

Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:01

2021-04-14T15:01

2021-04-14T15:16

донбасс

джо байден

владимир путин

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным раскритиковали американского лидера.Так, пользователь Tomtheman430 пошутил, что у главы Соединенных штатов на подготовку уйдет несколько месяцев.Похожего мнения придерживается Kenyaiscalling361. По его мнению, американский лидер не может закончить ни одного связного предложения, "несмотря на недели тренировки".Bowman02 назвал президента США "негодным президентом"."Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился", — высказался Maryland1950Ранее глава Белого дома позвонил российскому коллеге. В ходе беседы он заявил о намерении выстраивать "предсказуемые отношения с Москвой" в соответствии с американскими интересами. Кроме того, президенты обсудили стратегическую безопасность, контроль над вооружениями, ситуацию в Донбассе и Афганистане, а также глобальное изменение климата.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210323/bayden-1602439078.html

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афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, джо байден, владимир путин, афганистан, сша, в мире