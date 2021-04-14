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Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным
Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным
Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:01
2021-04-14T15:16
донбасс
джо байден
владимир путин
афганистан
сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным раскритиковали американского лидера.Так, пользователь Tomtheman430 пошутил, что у главы Соединенных штатов на подготовку уйдет несколько месяцев.Похожего мнения придерживается Kenyaiscalling361. По его мнению, американский лидер не может закончить ни одного связного предложения, "несмотря на недели тренировки".Bowman02 назвал президента США "негодным президентом"."Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился", — высказался Maryland1950Ранее глава Белого дома позвонил российскому коллеге. В ходе беседы он заявил о намерении выстраивать "предсказуемые отношения с Москвой" в соответствии с американскими интересами. Кроме того, президенты обсудили стратегическую безопасность, контроль над вооружениями, ситуацию в Донбассе и Афганистане, а также глобальное изменение климата.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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донбасс, джо байден, владимир путин, афганистан, сша, в мире

Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным

15:01 14.04.2021 (обновлено: 15:16 14.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным раскритиковали американского лидера.
Так, пользователь Tomtheman430 пошутил, что у главы Соединенных штатов на подготовку уйдет несколько месяцев.
"Он не может быстро реагировать", — подметил автор комментария.
Похожего мнения придерживается Kenyaiscalling361. По его мнению, американский лидер не может закончить ни одного связного предложения, "несмотря на недели тренировки".
Bowman02 назвал президента США "негодным президентом".
"Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился", — высказался Maryland1950

"Надеюсь, где бы они ни встретились, подниматься по лестнице Джо не придется", — отметил Vodkaman, напомнив об "инциденте" с трапом.

Ранее глава Белого дома позвонил российскому коллеге. В ходе беседы он заявил о намерении выстраивать "предсказуемые отношения с Москвой" в соответствии с американскими интересами. Кроме того, президенты обсудили стратегическую безопасность, контроль над вооружениями, ситуацию в Донбассе и Афганистане, а также глобальное изменение климата.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 11:03
Трамп усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета
 
ДонбассДжо БайденВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
 
 
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