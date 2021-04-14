Читатели FoxNews высмеяли Байдена после предложения встретиться с Путиным
15:01 14.04.2021 (обновлено: 15:16 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи сайта FoxNews в комментариях к новости о предложении Джо Байдена в ближайшее время провести саммит с президентом России Владимиром Путиным раскритиковали американского лидера.
Так, пользователь Tomtheman430 пошутил, что у главы Соединенных штатов на подготовку уйдет несколько месяцев.
"Он не может быстро реагировать", — подметил автор комментария.
Похожего мнения придерживается Kenyaiscalling361. По его мнению, американский лидер не может закончить ни одного связного предложения, "несмотря на недели тренировки".
Bowman02 назвал президента США "негодным президентом".
"Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился", — высказался Maryland1950
"Надеюсь, где бы они ни встретились, подниматься по лестнице Джо не придется", — отметил Vodkaman, напомнив об "инциденте" с трапом.
Ранее глава Белого дома позвонил российскому коллеге. В ходе беседы он заявил о намерении выстраивать "предсказуемые отношения с Москвой" в соответствии с американскими интересами. Кроме того, президенты обсудили стратегическую безопасность, контроль над вооружениями, ситуацию в Донбассе и Афганистане, а также глобальное изменение климата.
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