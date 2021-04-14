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В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне
В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне
Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:14
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россия
октябрьский район
ижевск
происшествия
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УФА, 14 апр – РИА Новости. Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел на территории Октябрьского района города.Отмечается, что детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.Следственные органы Удмуртии совместно с прокуратурой организовали проверку.
https://ria.ru/20210408/otravlenie-1727383171.html
россия
октябрьский район
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россия, октябрьский район, ижевск, происшествия

В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне

10:14 14.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 14 апр – РИА Новости. Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел на территории Октябрьского района города.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 15:02
Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах
"Утром 13 апреля частный предприниматель провел мероприятия по обеззараживанию воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов. С 14 часов в бассейне находилась группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых. Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
Следственные органы Удмуртии совместно с прокуратурой организовали проверку.
 
РоссияОктябрьский районИжевскПроисшествия
 
 
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