https://ria.ru/20210414/basseyn-1728188498.html

В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне

В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне

Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:14

2021-04-14T10:14

2021-04-14T10:14

россия

октябрьский район

ижевск

происшествия

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УФА, 14 апр – РИА Новости. Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел на территории Октябрьского района города.Отмечается, что детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.Следственные органы Удмуртии совместно с прокуратурой организовали проверку.

https://ria.ru/20210408/otravlenie-1727383171.html

россия

октябрьский район

ижевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, октябрьский район, ижевск, происшествия