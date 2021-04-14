https://ria.ru/20210414/basseyn-1728188498.html
В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне
В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне
Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:14
2021-04-14T10:14
2021-04-14T10:14
россия
октябрьский район
ижевск
происшествия
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УФА, 14 апр – РИА Новости. Медики госпитализировали восьмерых детей, которые отравились хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел на территории Октябрьского района города.Отмечается, что детям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.Следственные органы Удмуртии совместно с прокуратурой организовали проверку.
https://ria.ru/20210408/otravlenie-1727383171.html
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россия, октябрьский район, ижевск, происшествия