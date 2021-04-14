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Робот Сабина на четверть снизил нагрузку на колл-центр Сбера в Казахстане
Робот Сабина на четверть снизил нагрузку на колл-центр Сбера в Казахстане
2021-04-14T12:00
2021-04-14T12:01
сбер
казахстан
технологии
новости компаний - экономика
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Билингвальный робот Сабина, запущенный на платформе для создания интеллектуальных роботов российской группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера)*, снизил нагрузку на контактный центр ДБ АО "Сбербанк" в Казахстане на 23-26%. Робот Сабина (SABI — System Artificial Bank Intelligence) призван ускорить работу контактного центра и улучшить качество обслуживания. Голосовой помощник был запущен летом 2020 года и консультирует клиентов в телефонных и текстовых каналах по вопросам кредитования, денежных переводов, платежных карт и депозитов. Одна из особенностей Сабины — ее билингвальность: робот может общаться на двух языках — казахском и русском.Ключевая идея внедрения робота — трансформация традиционных механизмов обслуживания клиентов в многофункциональную систему, позволяющую реализовать индивидуальный подход к каждому клиенту, "слыша его голос" Уникальность проекта в том, что здесь используется сразу три продукта группы компаний ЦРТ на основе искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного обучения: речевая аналитика, голосовые и текстовые роботы, биометрия. Развитие проекта включает три стадии. Уже реализован сервис "Консультант-навигатор", который предоставляет клиенту общую информацию по банковским продуктам и сервисам, а при необходимости перенаправляет клиента на нужную группу операторов. В стадии внедрения находится "Сервис-менеджер", который выполняет функции консультанта, представляет такие сервисные услуги систем банка как голосовая биометрия, блокировка карты, оформление кредитных заявок, управление платежами, переводами. Третья, завершающая стадия эволюции Сабины, будет реализована в перспективе — это "Персональный менеджер", когда клиентский опыт, поведенческая модель и предпочтения клиента становятся для робота основной парадигмой и мотивом взаимодействия, выводя сервис банка и коммуникацию с клиентами на новый уровень.Заместитель председателя правления Сбербанк Казахстан Ернар Накисбеков: "Значительно возросла доля абонентов, воспользовавшихся услугами голосового робота. Этого удалось достичь в том числе за счет качества синтезируемой речи: голос робота едва отличим от голоса живого оператора. Технологии группы ЦРТ позволяют роботу быстро исследовать цифровой ландшафт и моментально предоставлять пользователю релевантный ответ. Ключевое преимущество взаимодействия с группой ЦРТ — возможность интеграции целого стека AI-решений от одного вендора, который имеет серьезный опыт в проектах enterprise-уровня: это позволяет быть уверенным в качестве продуктов и их интеграции друг с другом". Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский: "Создана омниканальная платформа, которая обеспечивает трёхстороннее взаимодействие клиента, робота и оператора. Преимущество Сабины — перспектива интеграции c клиентской речевой аналитикой, системами лидогенерации и автообзвона: это позволит роботу формировать клиентский профиль с учетом имеющегося опыта общения, осуществлять персональную коммуникацию, зная предпочтения клиента. Полученные ответы могут использоваться для самообучения робота, совершенствуя каждый будущий диалог. Наши алгоритмы позволяют распознавать и синтезировать речь, анализировать 100% диалогов "клиент-оператор", выявлять ключевые причины обращений и отвечать на 90% типовых вопросов в автоматическом режиме, без необходимости задействования человеческих ресурсов".Группа компаний ЦРТ - глобальный разработчик продуктов и решений на основе интеллектуальных речевых технологий, распознавания лиц, технологический эксперт в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы компаний ЦРТ занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, VOiCES, CHiME Challenge. Решения ЦРТ востребованы в 70 странах мира.*ООО "ЦРТ". Входит в экосистему ПАО "Сбербанк".
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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сбер, #партнерскийматериал, казахстан, технологии, новости компаний - экономика
Партнерский материал

Робот Сабина на четверть снизил нагрузку на колл-центр Сбера в Казахстане

12:00 14.04.2021 (обновлено: 12:01 14.04.2021)
 
© группа компаний ЦРТБилингвальный робот Сабина
Билингвальный робот Сабина - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© группа компаний ЦРТ
Билингвальный робот Сабина, запущенный на платформе для создания интеллектуальных роботов российской группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера)*, снизил нагрузку на контактный центр ДБ АО "Сбербанк" в Казахстане на 23-26%.
Робот Сабина (SABI — System Artificial Bank Intelligence) призван ускорить работу контактного центра и улучшить качество обслуживания. Голосовой помощник был запущен летом 2020 года и консультирует клиентов в телефонных и текстовых каналах по вопросам кредитования, денежных переводов, платежных карт и депозитов. Одна из особенностей Сабины — ее билингвальность: робот может общаться на двух языках — казахском и русском.
Ключевая идея внедрения робота — трансформация традиционных механизмов обслуживания клиентов в многофункциональную систему, позволяющую реализовать индивидуальный подход к каждому клиенту, "слыша его голос" Уникальность проекта в том, что здесь используется сразу три продукта группы компаний ЦРТ на основе искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного обучения: речевая аналитика, голосовые и текстовые роботы, биометрия.
Развитие проекта включает три стадии. Уже реализован сервис "Консультант-навигатор", который предоставляет клиенту общую информацию по банковским продуктам и сервисам, а при необходимости перенаправляет клиента на нужную группу операторов. В стадии внедрения находится "Сервис-менеджер", который выполняет функции консультанта, представляет такие сервисные услуги систем банка как голосовая биометрия, блокировка карты, оформление кредитных заявок, управление платежами, переводами. Третья, завершающая стадия эволюции Сабины, будет реализована в перспективе — это "Персональный менеджер", когда клиентский опыт, поведенческая модель и предпочтения клиента становятся для робота основной парадигмой и мотивом взаимодействия, выводя сервис банка и коммуникацию с клиентами на новый уровень.
Заместитель председателя правления Сбербанк Казахстан Ернар Накисбеков:
"Значительно возросла доля абонентов, воспользовавшихся услугами голосового робота. Этого удалось достичь в том числе за счет качества синтезируемой речи: голос робота едва отличим от голоса живого оператора. Технологии группы ЦРТ позволяют роботу быстро исследовать цифровой ландшафт и моментально предоставлять пользователю релевантный ответ. Ключевое преимущество взаимодействия с группой ЦРТ — возможность интеграции целого стека AI-решений от одного вендора, который имеет серьезный опыт в проектах enterprise-уровня: это позволяет быть уверенным в качестве продуктов и их интеграции друг с другом".
Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский:
"Создана омниканальная платформа, которая обеспечивает трёхстороннее взаимодействие клиента, робота и оператора. Преимущество Сабины — перспектива интеграции c клиентской речевой аналитикой, системами лидогенерации и автообзвона: это позволит роботу формировать клиентский профиль с учетом имеющегося опыта общения, осуществлять персональную коммуникацию, зная предпочтения клиента. Полученные ответы могут использоваться для самообучения робота, совершенствуя каждый будущий диалог. Наши алгоритмы позволяют распознавать и синтезировать речь, анализировать 100% диалогов "клиент-оператор", выявлять ключевые причины обращений и отвечать на 90% типовых вопросов в автоматическом режиме, без необходимости задействования человеческих ресурсов".
Группа компаний ЦРТ - глобальный разработчик продуктов и решений на основе интеллектуальных речевых технологий, распознавания лиц, технологический эксперт в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы компаний ЦРТ занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, VOiCES, CHiME Challenge. Решения ЦРТ востребованы в 70 странах мира.
*ООО "ЦРТ". Входит в экосистему ПАО "Сбербанк".
СберКазахстанТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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