https://ria.ru/20210414/azov-1728286511.html

ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией

ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:32

2021-04-14T17:32

2021-04-14T17:32

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генеральная прокуратура рф

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и организацию "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) , сообщает Telegram-канал ОП РФ."Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

https://ria.ru/20200508/1559114865.html

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россия, генеральная прокуратура рф, украина, в мире