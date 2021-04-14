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ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией
ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:32
2021-04-14T17:32
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и организацию "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) , сообщает Telegram-канал ОП РФ."Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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россия, генеральная прокуратура рф, украина, в мире

ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией

17:32 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и организацию "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) , сообщает Telegram-канал ОП РФ.
"Член ОП РФ Максим Григорьев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой признать так называемый полк "Азов", украинскую общественно-политическую организацию "Национальный корпус" экстремистскими организациями и инициировать процесс запрета их деятельности, а также распространения любых связанных с их деятельностью материалов", - говорится в сообщении.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая 2020, 08:00Специальный репортаж
"Не хотели идти против народа": "Азов" подозревают в расстреле своих
 
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