ГП попросили признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать экстремистскими организациями украинский полк "Азов" и организацию "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) , сообщает Telegram-канал ОП РФ.
"Член ОП РФ Максим Григорьев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой признать так называемый полк "Азов", украинскую общественно-политическую организацию "Национальный корпус" экстремистскими организациями и инициировать процесс запрета их деятельности, а также распространения любых связанных с их деятельностью материалов", - говорится в сообщении.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".