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Пошли вразнос: автомобили в России рекордно подорожали
Пошли вразнос: автомобили в России рекордно подорожали
За первый квартал машины подорожали на восемь процентов, подсчитали игроки рынка. И это далеко не предел. Цены разгонит утилизационный сбор, который в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:00
2021-04-14T17:32
цены
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
европа
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За первый квартал машины подорожали на восемь процентов, подсчитали игроки рынка. И это далеко не предел. Цены разгонит утилизационный сбор, который в правительстве намерены повысить на 25 процентов. Добавьте к этому слабый курс рубля и дефицит, уточняют дилеры. РИА Новости выясняло, стоит ли бежать в автосалон за покупкой или лучше подождать. "Черный апрель" на российском автомобильном рынкеБольшинство автомобильных брендов поднимут цены. Причем как на премиальные модели, так и в среднем сегменте. Volvo — на 50-150 тысяч рублей, Volkswagen — 50-60. Land Rover планирует прибавить три-пять процентов, BMW — почти четыре, Audi, Renault — три-четыре.Апрель вообще несчастливый месяц для авторынка. Год назад грянул карантин, и продажи рухнули на 72,4 процента. Экстренно наладили онлайн-торговлю с новыми услугами: дезинфекция и доставка машин к дому покупателя. Но это не сильно помогло. В Китае проблемы возникли еще в феврале, в США и Европе — в марте. Поставки автомобилей и комплектующих на российский рынок замедлились. Летом заводы не работали, поэтому дилеры получали заказы с большой задержкой. Образовался дефицит, цены устремились вверх. Так, в марте седан Peugeot 408 подорожал почти на восемь процентов — на сто тысяч рублей. В массовом сегменте лидируют Skoda Suberb (плюс четыре процента, 108-113 тысяч) и новинка рынка JAC J7 (больше трех с половиной процентов, 20-50 тысяч). У Opel Vivaro — три процента, 60 тысяч рублей).Инфляция в первом квартале превысила полтора процента, что сказалось на всех товарах, в том числе автомобилях. Доллар с января подорожал на три рубля. Почти 90 процентов легковушек производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей.А очередь на некоторые модели расписана на год вперед. "Дилеры однозначно постараются извлечь максимум из сложившейся ситуации, отказываясь от спецпредложений и неохотно торгуясь с покупателями — если этот не купит, найдется другой", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Раньше производители, работающие на российском рынке, выпускали машин больше, чем требовалось, поэтому предлагали скидки. К тому же был распространен демпинг. Пандемия все это перечеркнула.Цены пошли в ростСкажется на ценовой политике и увеличение на 25 процентов утилизационного сбора. Согласно проекту Минпромторга, базовая ставка на легковушки составит 25 тысяч рублей, на тяжелые грузовики и прицепы — 187,5. Для новых машин, которые покупают за границей для личного пользования, — не более четырех с половиной тысяч рублей, причем вне зависимости от объема двигателя. Для машин с пробегом — не больше шести с половиной.В пояснительной записке проекта говорится, что на автомобили российского производства цены не вырастут — предусмотрена государственная компенсация. Что касается импорта, то доля утильсбора там — порядка пяти процентов, указывают в Минпромторге. К тому же в 2018-м ввозную пошлину снизили с 20 до 15 процентов. Таким образом, существенного удорожания не ожидается. И хотя утильсбор пока не увеличили, производители уже включают его в стоимость. Проценты накидывают с начала года. Поэтому, если повышение утвердят, цены прибавят еще минимум один-два процента, предупреждает Юрий Сагинов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. Ажиотажу способствует и желание покупателей запрыгнуть в последний вагон дешевых кредитов. Правительство продлило государственную финансовую программу для автомобилей, которые собирают в России. Среди льготников — семьи с несовершеннолетними детьми, водители, которые до этого не имели машину, те, кто готов сдать старый автомобиль, а также сотрудники государственных медицинских учреждений. При покупке машины отечественной сборки скидка — десять процентов, но не более 150 тысяч рублей. Для жителей Дальнего Востока — 375 тысяч. Срок кредита — до трех лет, оформление сделки — только в официальном дилерском центре. И в акции принимают участие лишь автомобили, выпущенные после 1 декабря 2020 года. "Поэтому не стоит удивляться, если к концу 2021-го подорожание достигнет десяти процентов — как в бюджетном, так и в премиум и люкс-сегменте", — подчеркивает Николай Переславский. По его словам, цены начнут снижаться не раньше второго квартала следующего года. Поэтому, если автомобиль сейчас необходим и содержимое кошелька позволяет, то не стоит откладывать покупку. Однако, учитывая, что доходы продолжают падать, лучше запастись терпением, поскольку в 2022-м будет проще с выбором, лояльностью продавцов и ценами.
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цены, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), европа, экономика

Пошли вразнос: автомобили в России рекордно подорожали

08:00 14.04.2021 (обновлено: 17:32 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМенеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне по продаже подержанных авто в Москве
Менеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне по продаже подержанных авто в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За первый квартал машины подорожали на восемь процентов, подсчитали игроки рынка. И это далеко не предел. Цены разгонит утилизационный сбор, который в правительстве намерены повысить на 25 процентов. Добавьте к этому слабый курс рубля и дефицит, уточняют дилеры. РИА Новости выясняло, стоит ли бежать в автосалон за покупкой или лучше подождать.

"Черный апрель" на российском автомобильном рынке

Большинство автомобильных брендов поднимут цены. Причем как на премиальные модели, так и в среднем сегменте. Volvo на 50-150 тысяч рублей, Volkswagen — 50-60. Land Rover планирует прибавить три-пять процентов, BMW — почти четыре, Audi, Renault — три-четыре.
Апрель вообще несчастливый месяц для авторынка. Год назад грянул карантин, и продажи рухнули на 72,4 процента. Экстренно наладили онлайн-торговлю с новыми услугами: дезинфекция и доставка машин к дому покупателя. Но это не сильно помогло.
В Китае проблемы возникли еще в феврале, в США и Европе — в марте. Поставки автомобилей и комплектующих на российский рынок замедлились. Летом заводы не работали, поэтому дилеры получали заказы с большой задержкой. Образовался дефицит, цены устремились вверх. Так, в марте седан Peugeot 408 подорожал почти на восемь процентов — на сто тысяч рублей. В массовом сегменте лидируют Skoda Suberb (плюс четыре процента, 108-113 тысяч) и новинка рынка JAC J7 (больше трех с половиной процентов, 20-50 тысяч). У Opel Vivaro — три процента, 60 тысяч рублей).
Инфляция в первом квартале превысила полтора процента, что сказалось на всех товарах, в том числе автомобилях. Доллар с января подорожал на три рубля. Почти 90 процентов легковушек производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей.
А очередь на некоторые модели расписана на год вперед. "Дилеры однозначно постараются извлечь максимум из сложившейся ситуации, отказываясь от спецпредложений и неохотно торгуясь с покупателями — если этот не купит, найдется другой", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге
Рабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге
Раньше производители, работающие на российском рынке, выпускали машин больше, чем требовалось, поэтому предлагали скидки. К тому же был распространен демпинг. Пандемия все это перечеркнула.

Цены пошли в рост

Скажется на ценовой политике и увеличение на 25 процентов утилизационного сбора. Согласно проекту Минпромторга, базовая ставка на легковушки составит 25 тысяч рублей, на тяжелые грузовики и прицепы — 187,5. Для новых машин, которые покупают за границей для личного пользования, — не более четырех с половиной тысяч рублей, причем вне зависимости от объема двигателя. Для машин с пробегом — не больше шести с половиной.
В пояснительной записке проекта говорится, что на автомобили российского производства цены не вырастут — предусмотрена государственная компенсация. Что касается импорта, то доля утильсбора там — порядка пяти процентов, указывают в Минпромторге. К тому же в 2018-м ввозную пошлину снизили с 20 до 15 процентов. Таким образом, существенного удорожания не ожидается.
И хотя утильсбор пока не увеличили, производители уже включают его в стоимость. Проценты накидывают с начала года. Поэтому, если повышение утвердят, цены прибавят еще минимум один-два процента, предупреждает Юрий Сагинов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Ажиотажу способствует и желание покупателей запрыгнуть в последний вагон дешевых кредитов. Правительство продлило государственную финансовую программу для автомобилей, которые собирают в России. Среди льготников — семьи с несовершеннолетними детьми, водители, которые до этого не имели машину, те, кто готов сдать старый автомобиль, а также сотрудники государственных медицинских учреждений.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
При покупке машины отечественной сборки скидка — десять процентов, но не более 150 тысяч рублей. Для жителей Дальнего Востока — 375 тысяч. Срок кредита — до трех лет, оформление сделки — только в официальном дилерском центре. И в акции принимают участие лишь автомобили, выпущенные после 1 декабря 2020 года.
"Поэтому не стоит удивляться, если к концу 2021-го подорожание достигнет десяти процентов — как в бюджетном, так и в премиум и люкс-сегменте", — подчеркивает Николай Переславский.
По его словам, цены начнут снижаться не раньше второго квартала следующего года. Поэтому, если автомобиль сейчас необходим и содержимое кошелька позволяет, то не стоит откладывать покупку. Однако, учитывая, что доходы продолжают падать, лучше запастись терпением, поскольку в 2022-м будет проще с выбором, лояльностью продавцов и ценами.
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 10:09
В России резко выросли цены на подержанные автомобили
 
ЦеныАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕвропаЭкономика
 
 
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