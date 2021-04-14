https://ria.ru/20210414/avtobus-1728178259.html

В Москве автобус врезался в мачту освещения, несколько человек пострадали

В Москве автобус врезался в мачту освещения, несколько человек пострадали

В Москве пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:21

2021-04-14T08:21

2021-04-14T12:39

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба МЧС.По ее данным, авария произошла в районе дома 4 по Марксистской улице примерно в 07:37.Разлива топлива и возгорания не было, добавили в ведомстве.Первоначально сообщалось, что пострадали десять человек, в том числе водитель, которого зажало в автобусе. Позже в МЧС уточнили, что пострадавших восемь, а по данным дептранса их семеро. В дептрансе также назвали предварительную причину аварии — водителю внезапно стало плохо. Сообщается, что ему 42 года, в парке он работает уже 19 лет. Перед рейсом мужчина прошел медицинский осмотр, а автобус — технический.Столичная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210412/dtp-1727925226.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия