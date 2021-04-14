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В Москве автобус врезался в мачту освещения, несколько человек пострадали
В Москве автобус врезался в мачту освещения, несколько человек пострадали
В Москве пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:21
2021-04-14T12:39
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба МЧС.По ее данным, авария произошла в районе дома 4 по Марксистской улице примерно в 07:37.Разлива топлива и возгорания не было, добавили в ведомстве.Первоначально сообщалось, что пострадали десять человек, в том числе водитель, которого зажало в автобусе. Позже в МЧС уточнили, что пострадавших восемь, а по данным дептранса их семеро. В дептрансе также назвали предварительную причину аварии — водителю внезапно стало плохо. Сообщается, что ему 42 года, в парке он работает уже 19 лет. Перед рейсом мужчина прошел медицинский осмотр, а автобус — технический.Столичная прокуратура начала проверку.
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россия, москва, происшествия

В Москве автобус врезался в мачту освещения, несколько человек пострадали

08:21 14.04.2021 (обновлено: 12:39 14.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на Марксистской улице в Москве
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на Марксистской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве пассажирский автобус врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, авария произошла в районе дома 4 по Марксистской улице примерно в 07:37.
Разлива топлива и возгорания не было, добавили в ведомстве.
Первоначально сообщалось, что пострадали десять человек, в том числе водитель, которого зажало в автобусе. Позже в МЧС уточнили, что пострадавших восемь, а по данным дептранса их семеро.
В дептрансе также назвали предварительную причину аварии — водителю внезапно стало плохо. Сообщается, что ему 42 года, в парке он работает уже 19 лет. Перед рейсом мужчина прошел медицинский осмотр, а автобус — технический.
Столичная прокуратура начала проверку.
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