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В Крыму 12-летний мальчик сбил велосипедиста и разбил две машины
В Крыму 12-летний мальчик сбил велосипедиста и разбил две машины
Подросток, учившийся водить автомобиль, сбил в поселке Николаевка в Крыму велосипедиста и разбил два автомобиля, при этом его отец находился на сиденье рядом,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:36
2021-04-14T14:36
2021-04-14T15:21
гумвд
ford motor
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Подросток, учившийся водить автомобиль, сбил в поселке Николаевка в Крыму велосипедиста и разбил два автомобиля, при этом его отец находился на сиденье рядом, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД по региону.По данным ведомства, инцидент произошел 12 апреля. Видео ДТП опубликовано на сайте ГУМВД."Двенадцатилетний подросток, управляя принадлежащим его отцу автомобилем Mitsubishi Space, на одной из улиц поселка Николаевка не справился с управлением, в результате чего допустил его занос и наезд на 60-летнего велосипедиста", - сообщили в ведомстве. В результате ДТП телесные повреждения никто не получил, велосипедисту оказана разовая медицинская помощь, сообщили в полиции.Также машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем Ford и дорожным ограждением. Отмечается, что отец подростка в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.Полиция направила материалы для привлечения отца мальчика к ответственности за передачу управления машиной подростку, который не имел прав управления транспортным средством, санкцией статьи предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Момент наезда автомобиля на велосипедиста в Крыму
Подросток, учившийся водить автомобиль, сбил в поселке Николаевка в Крыму велосипедиста и разбил два автомобиля, при этом его отец находился на сиденье рядом.
2021-04-14T14:36
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РИА Новости
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гумвд, ford motor, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Подросток, учившийся водить автомобиль, сбил в поселке Николаевка в Крыму велосипедиста и разбил два автомобиля, при этом его отец находился на сиденье рядом, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 12 апреля. Видео ДТП опубликовано на сайте ГУМВД
.
"Двенадцатилетний подросток, управляя принадлежащим его отцу автомобилем Mitsubishi Space, на одной из улиц поселка Николаевка не справился с управлением, в результате чего допустил его занос и наезд на 60-летнего велосипедиста", - сообщили в ведомстве. В результате ДТП телесные повреждения никто не получил, велосипедисту оказана разовая медицинская помощь, сообщили в полиции.
Также машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем Ford
и дорожным ограждением. Отмечается, что отец подростка в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.
Полиция направила материалы для привлечения отца мальчика к ответственности за передачу управления машиной подростку, который не имел прав управления транспортным средством, санкцией статьи предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.