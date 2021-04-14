https://ria.ru/20210414/astrazeneca-1728267896.html
Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca
Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:20
2021-04-14T16:20
2021-04-14T16:20
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
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здоровье - общество
astrazeneca
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МУРМАНСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём."AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации", - сообщил Брустрём.При этом, по словам властей, датское агентство по лекарственным средствам согласно с европейским в том, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, однако решение об использовании вакцины каждая страна принимает сама, поэтому Дания не будет продолжать вакцинацию AstraZeneca."Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. В Дании осуществляется хороший контроль над эпидемией COVID-19 и существуют другие вакцины против (инфекции), Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в релизе управления по здравоохранению Дании.Ранее о том, что Дания откажется от вакцинации AstraZeneca, сообщили датские СМИ, по их данным, это вызовет задержку в графике вакцинации в стране.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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РИА Новости
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире
МУРМАНСК, 14 апр - РИА Новости.
Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.
"AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации", - сообщил Брустрём.
При этом, по словам властей, датское агентство по лекарственным средствам согласно с европейским в том, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, однако решение об использовании вакцины каждая страна принимает сама, поэтому Дания
не будет продолжать вакцинацию AstraZeneca.
"Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. В Дании осуществляется хороший контроль над эпидемией COVID-19 и существуют другие вакцины против (инфекции), Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в релизе управления по здравоохранению Дании.
Ранее о том, что Дания откажется от вакцинации AstraZeneca, сообщили датские СМИ, по их данным, это вызовет задержку в графике вакцинации в стране.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.