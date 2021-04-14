https://ria.ru/20210414/astrazeneca-1728267896.html

Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:20

2021-04-14T16:20

2021-04-14T16:20

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

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МУРМАНСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём."AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации", - сообщил Брустрём.При этом, по словам властей, датское агентство по лекарственным средствам согласно с европейским в том, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, однако решение об использовании вакцины каждая страна принимает сама, поэтому Дания не будет продолжать вакцинацию AstraZeneca."Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. В Дании осуществляется хороший контроль над эпидемией COVID-19 и существуют другие вакцины против (инфекции), Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в релизе управления по здравоохранению Дании.Ранее о том, что Дания откажется от вакцинации AstraZeneca, сообщили датские СМИ, по их данным, это вызовет задержку в графике вакцинации в стране.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

дания

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире