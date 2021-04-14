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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/astrazeneca-1728267896.html
Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca
Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:20
2021-04-14T16:20
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
дания
в мире
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МУРМАНСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём."AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации", - сообщил Брустрём.При этом, по словам властей, датское агентство по лекарственным средствам согласно с европейским в том, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, однако решение об использовании вакцины каждая страна принимает сама, поэтому Дания не будет продолжать вакцинацию AstraZeneca."Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. В Дании осуществляется хороший контроль над эпидемией COVID-19 и существуют другие вакцины против (инфекции), Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в релизе управления по здравоохранению Дании.Ранее о том, что Дания откажется от вакцинации AstraZeneca, сообщили датские СМИ, по их данным, это вызовет задержку в графике вакцинации в стране.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире

Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

16:20 14.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Дании приняли решение не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за редких случаев тромбоза, сообщил на пресс-конференции директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.
"AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации", - сообщил Брустрём.
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При этом, по словам властей, датское агентство по лекарственным средствам согласно с европейским в том, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, однако решение об использовании вакцины каждая страна принимает сама, поэтому Дания не будет продолжать вакцинацию AstraZeneca.
"Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. В Дании осуществляется хороший контроль над эпидемией COVID-19 и существуют другие вакцины против (инфекции), Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в релизе управления по здравоохранению Дании.
Ранее о том, что Дания откажется от вакцинации AstraZeneca, сообщили датские СМИ, по их данным, это вызовет задержку в графике вакцинации в стране.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
 
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