https://ria.ru/20210414/armeniya-1728317574.html

Глава Генштаба Герасимов назвал Армению ключевым союзником в Закавказье

Глава Генштаба Герасимов назвал Армению ключевым союзником в Закавказье

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:46

2021-04-14T20:46

2021-04-14T20:46

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном."Рад приветствовать вас в Москве. Армения – ключевой союзник и партнер России в Закавказье", - сказал в начале переговоров начальник Генштаба ВС РФ.Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.Показателем высокого уровня двусторонних отношений, по его словам, "является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы"."Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России", – заявил начальник Генштаба ВС РФ. Также он добавил, что во время пандемии коронавируса в Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего проведено более 22 тысяч исследований."Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне", - сказал Герасимов.Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и международный военно-технический форум "Армия-2021". "Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении "Запад-2021", - сказал начальник Генштаба ВС РФ."Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", – подытожил Герасимов.

https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html

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россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, одкб, москва, армения, в мире