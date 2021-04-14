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"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике
"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике
США стремятся сократить отставание от России в Арктике. На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:00
2021-04-14T08:09
панцирь-с1
с-400 «триумф»
министерство обороны сша
bae systems
безопасность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. США стремятся сократить отставание от России в Арктике. На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской компанией ST Engineering и BAE Systems на разработку военной техники для Заполярья. Выяснилось, что современных машин подобного типа у американцев просто нет, а те, что имеются, давно устарели. Командование рассчитывает испытать новинки уже в августе. О том, что о них известно, — в материале РИА Новости.Построить до июняАрктика — серьезный вызов для любой армии. Сверхнизкие температуры, торосы, дрейфующие льдины, отсутствие инфраструктуры, затрудненная логистика, длительная полярная ночь — все это сильно осложняет развертывание крупной войсковой группировки.В годы холодной войны США, в отличие от СССР, не уделяли этому региону достаточного внимания, поэтому сегодня в распоряжении Пентагона — единственный исправный ледокол Polar Star. У России — более 40 судов этого типа. Кроме того, у американцев там фактически нет военных баз.Не хватает и техники для cухопутных войск, способной перевозить грузы и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные тягачи-вездеходы, подходящие для этого, — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины этого типа сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.Армия решила обновить парк арктической техники и объявила конкурс в рамках программы ColdWeather, All-Terrain Vehicle (CATV, вездеход для холодного климата). Пентагон готов потратить на разработку, строительство и испытания перспективного тягача 6,6 миллиона долларов в 2021-м финансовом году и 9,25 миллиона — на закупку 110 единиц CATV.Потом парк увеличат до 163 вездеходов. Прототипы ждут к 14 июня. С августа до конца декабря — испытания на полигоне на Аляске. Победителя определят в 2022-м финансовом году.Четыре вариантаКак ожидается, CATV представят в четырех вариантах. Вездеход общего назначения должен брать на борт не менее девяти солдат, не считая водителя, а также располагать оборудованием и припасами на три дня автономных действий.Санитарный вариант с медицинским оборудованием рассчитан на двоих медиков, двоих лежачих и четверых легкораненых пациентов. Командный вездеход оборудуют современными средствами связи и управления войсками. Наконец, грузовой — для транспортировки крупногабаритного военного оборудования на большие расстояния."Эти машины смогут решать широкий круг задач в условиях экстремально низких температур на местности, непроходимой для другой техники, — рассказал журналистам офицер армии США Тим Годдет, отвечающий за программу CATV. — Они должны без проблем двигаться по льду, преодолевать водные преграды, легко забираться на возвышенности, быть простыми в обслуживании и экономично расходовать топливо".Участники конкурса опираются на предыдущие разработки. Oshkosh и ST Engineering взяли за основу двухзвенный тягач Bronco 3. Эта машина более 20 лет состоит на вооружении британской армии, участвовала в боевых действиях в Афганистане.У Bronco 3 — противопульное бронирование, турель с пулеметом, V-образное днище, ослабляющее урон при подрыве на мине. Вездеход преодолевает водные преграды со скоростью пять километров в час.BAE Systems предложат новинку на базе двухзвенного тягача Beowulf, во многом аналогичного Bronco 3 и SUSV, однако с большей грузоподъемностью.Догнать РоссиюВ опубликованной месяц назад "Арктической стратегии" американцы открыто заявили о стремлении потеснить в регионе Москву и Пекин. Особую обеспокоенность у Пентагона вызывает Россия, располагающая самым крупным в мире ледокольным флотом, сетью военных баз в северных широтах и богатым арсеналом техники, способной без доработок действовать при экстремальном холоде.В парадах Победы постоянно участвуют арктические модификации отечественных систем ПВО: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СА", а также специальные версии машин обеспечения.Почти вся сухопутная техника для арктического региона смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны самые лютые морозы (до минус 55). Некоторые модификации могут пересекать водные преграды, что в условиях постоянного торошения льдов на Северном полюсе значительно повышает мобильность. Новые "Панцири" и "Торы" прикрывают районы базирования дальнобойных зенитно-ракетных систем С-400, развертываемых в Арктике с 2015-го.Уникальный арсенал и у первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск — 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Морозоустойчивая пехота осваивает, в частности, снегоболотоходы повышенной проходимости ТРЭКОЛ, передвигающиеся на колесах с огромными шинами сверхнизкого давления. Такие машины и по пересеченной местности идут, не снижая скорость.Кроме того, у бойцов 80-й бригады есть полноприводные грузовики "Урал" и КАМАЗ, адаптированные к экстремальным морозам, снегоходы ТТМ-1901 "Беркут" с отапливаемой кабиной, катера на воздушной подушке. А также — собачьи и оленьи упряжки.В годы Великой Отечественной упряжки сыграли важную роль в обороне Заполярья. На собаках и оленях доставляли боеприпасы и личный состав к месту назначения. Животные пройдут там, где спасует техника. Кроме того, для арктической бригады разрабатывают специальные модификации танков, боевых машин пехоты и вертолетов — в частности Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.
https://ria.ru/20170417/1492426719.html
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панцирь-с1, с-400 «триумф», министерство обороны сша, bae systems, безопасность

"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике

08:00 14.04.2021 (обновлено: 08:09 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. США стремятся сократить отставание от России в Арктике. На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской компанией ST Engineering и BAE Systems на разработку военной техники для Заполярья. Выяснилось, что современных машин подобного типа у американцев просто нет, а те, что имеются, давно устарели. Командование рассчитывает испытать новинки уже в августе. О том, что о них известно, — в материале РИА Новости.

Построить до июня

Арктика — серьезный вызов для любой армии. Сверхнизкие температуры, торосы, дрейфующие льдины, отсутствие инфраструктуры, затрудненная логистика, длительная полярная ночь — все это сильно осложняет развертывание крупной войсковой группировки.
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В годы холодной войны США, в отличие от СССР, не уделяли этому региону достаточного внимания, поэтому сегодня в распоряжении Пентагона — единственный исправный ледокол Polar Star. У России — более 40 судов этого типа. Кроме того, у американцев там фактически нет военных баз.
Не хватает и техники для cухопутных войск, способной перевозить грузы и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные тягачи-вездеходы, подходящие для этого, — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины этого типа сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.
CC0 / Public Domain / Вездеход Bandvagn 206
Вездеход Bandvagn 206 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC0 / Public Domain /
Вездеход Bandvagn 206
Армия решила обновить парк арктической техники и объявила конкурс в рамках программы ColdWeather, All-Terrain Vehicle (CATV, вездеход для холодного климата). Пентагон готов потратить на разработку, строительство и испытания перспективного тягача 6,6 миллиона долларов в 2021-м финансовом году и 9,25 миллиона — на закупку 110 единиц CATV.
Потом парк увеличат до 163 вездеходов. Прототипы ждут к 14 июня. С августа до конца декабря — испытания на полигоне на Аляске. Победителя определят в 2022-м финансовом году.

Четыре варианта

Как ожидается, CATV представят в четырех вариантах. Вездеход общего назначения должен брать на борт не менее девяти солдат, не считая водителя, а также располагать оборудованием и припасами на три дня автономных действий.
CC0 / Public Domain / Вездеход Bandvagn 206
Вездеход Bandvagn 206 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC0 / Public Domain /
Вездеход Bandvagn 206
Санитарный вариант с медицинским оборудованием рассчитан на двоих медиков, двоих лежачих и четверых легкораненых пациентов. Командный вездеход оборудуют современными средствами связи и управления войсками. Наконец, грузовой — для транспортировки крупногабаритного военного оборудования на большие расстояния.
"Эти машины смогут решать широкий круг задач в условиях экстремально низких температур на местности, непроходимой для другой техники, — рассказал журналистам офицер армии США Тим Годдет, отвечающий за программу CATV. — Они должны без проблем двигаться по льду, преодолевать водные преграды, легко забираться на возвышенности, быть простыми в обслуживании и экономично расходовать топливо".
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Участники конкурса опираются на предыдущие разработки. Oshkosh и ST Engineering взяли за основу двухзвенный тягач Bronco 3. Эта машина более 20 лет состоит на вооружении британской армии, участвовала в боевых действиях в Афганистане.
У Bronco 3 — противопульное бронирование, турель с пулеметом, V-образное днище, ослабляющее урон при подрыве на мине. Вездеход преодолевает водные преграды со скоростью пять километров в час.
BAE Systems предложат новинку на базе двухзвенного тягача Beowulf, во многом аналогичного Bronco 3 и SUSV, однако с большей грузоподъемностью.

Догнать Россию

В опубликованной месяц назад "Арктической стратегии" американцы открыто заявили о стремлении потеснить в регионе Москву и Пекин. Особую обеспокоенность у Пентагона вызывает Россия, располагающая самым крупным в мире ледокольным флотом, сетью военных баз в северных широтах и богатым арсеналом техники, способной без доработок действовать при экстремальном холоде.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
В парадах Победы постоянно участвуют арктические модификации отечественных систем ПВО: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СА", а также специальные версии машин обеспечения.
Почти вся сухопутная техника для арктического региона смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны самые лютые морозы (до минус 55). Некоторые модификации могут пересекать водные преграды, что в условиях постоянного торошения льдов на Северном полюсе значительно повышает мобильность. Новые "Панцири" и "Торы" прикрывают районы базирования дальнобойных зенитно-ракетных систем С-400, развертываемых в Арктике с 2015-го.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики
Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики
Уникальный арсенал и у первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск — 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Морозоустойчивая пехота осваивает, в частности, снегоболотоходы повышенной проходимости ТРЭКОЛ, передвигающиеся на колесах с огромными шинами сверхнизкого давления. Такие машины и по пересеченной местности идут, не снижая скорость.
Кроме того, у бойцов 80-й бригады есть полноприводные грузовики "Урал" и КАМАЗ, адаптированные к экстремальным морозам, снегоходы ТТМ-1901 "Беркут" с отапливаемой кабиной, катера на воздушной подушке. А также — собачьи и оленьи упряжки.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:35
В Кремле объяснили важность российского присутствия в Арктике
В годы Великой Отечественной упряжки сыграли важную роль в обороне Заполярья. На собаках и оленях доставляли боеприпасы и личный состав к месту назначения. Животные пройдут там, где спасует техника. Кроме того, для арктической бригады разрабатывают специальные модификации танков, боевых машин пехоты и вертолетов — в частности Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.
 
Панцирь-С1С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАBAE SystemsБезопасность
 
 
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