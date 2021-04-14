https://ria.ru/20210414/arktika-1728059679.html

"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике

"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике

США стремятся сократить отставание от России в Арктике. На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:00

2021-04-14T08:00

2021-04-14T08:09

панцирь-с1

с-400 «триумф»

министерство обороны сша

bae systems

безопасность

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. США стремятся сократить отставание от России в Арктике. На днях Сухопутные войска заключили контракт c концерном Oshkosh Defense в кооперации с сингапурской компанией ST Engineering и BAE Systems на разработку военной техники для Заполярья. Выяснилось, что современных машин подобного типа у американцев просто нет, а те, что имеются, давно устарели. Командование рассчитывает испытать новинки уже в августе. О том, что о них известно, — в материале РИА Новости.Построить до июняАрктика — серьезный вызов для любой армии. Сверхнизкие температуры, торосы, дрейфующие льдины, отсутствие инфраструктуры, затрудненная логистика, длительная полярная ночь — все это сильно осложняет развертывание крупной войсковой группировки.В годы холодной войны США, в отличие от СССР, не уделяли этому региону достаточного внимания, поэтому сегодня в распоряжении Пентагона — единственный исправный ледокол Polar Star. У России — более 40 судов этого типа. Кроме того, у американцев там фактически нет военных баз.Не хватает и техники для cухопутных войск, способной перевозить грузы и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные тягачи-вездеходы, подходящие для этого, — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины этого типа сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.Армия решила обновить парк арктической техники и объявила конкурс в рамках программы ColdWeather, All-Terrain Vehicle (CATV, вездеход для холодного климата). Пентагон готов потратить на разработку, строительство и испытания перспективного тягача 6,6 миллиона долларов в 2021-м финансовом году и 9,25 миллиона — на закупку 110 единиц CATV.Потом парк увеличат до 163 вездеходов. Прототипы ждут к 14 июня. С августа до конца декабря — испытания на полигоне на Аляске. Победителя определят в 2022-м финансовом году.Четыре вариантаКак ожидается, CATV представят в четырех вариантах. Вездеход общего назначения должен брать на борт не менее девяти солдат, не считая водителя, а также располагать оборудованием и припасами на три дня автономных действий.Санитарный вариант с медицинским оборудованием рассчитан на двоих медиков, двоих лежачих и четверых легкораненых пациентов. Командный вездеход оборудуют современными средствами связи и управления войсками. Наконец, грузовой — для транспортировки крупногабаритного военного оборудования на большие расстояния."Эти машины смогут решать широкий круг задач в условиях экстремально низких температур на местности, непроходимой для другой техники, — рассказал журналистам офицер армии США Тим Годдет, отвечающий за программу CATV. — Они должны без проблем двигаться по льду, преодолевать водные преграды, легко забираться на возвышенности, быть простыми в обслуживании и экономично расходовать топливо".Участники конкурса опираются на предыдущие разработки. Oshkosh и ST Engineering взяли за основу двухзвенный тягач Bronco 3. Эта машина более 20 лет состоит на вооружении британской армии, участвовала в боевых действиях в Афганистане.У Bronco 3 — противопульное бронирование, турель с пулеметом, V-образное днище, ослабляющее урон при подрыве на мине. Вездеход преодолевает водные преграды со скоростью пять километров в час.BAE Systems предложат новинку на базе двухзвенного тягача Beowulf, во многом аналогичного Bronco 3 и SUSV, однако с большей грузоподъемностью.Догнать РоссиюВ опубликованной месяц назад "Арктической стратегии" американцы открыто заявили о стремлении потеснить в регионе Москву и Пекин. Особую обеспокоенность у Пентагона вызывает Россия, располагающая самым крупным в мире ледокольным флотом, сетью военных баз в северных широтах и богатым арсеналом техники, способной без доработок действовать при экстремальном холоде.В парадах Победы постоянно участвуют арктические модификации отечественных систем ПВО: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СА", а также специальные версии машин обеспечения.Почти вся сухопутная техника для арктического региона смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны самые лютые морозы (до минус 55). Некоторые модификации могут пересекать водные преграды, что в условиях постоянного торошения льдов на Северном полюсе значительно повышает мобильность. Новые "Панцири" и "Торы" прикрывают районы базирования дальнобойных зенитно-ракетных систем С-400, развертываемых в Арктике с 2015-го.Уникальный арсенал и у первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск — 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Морозоустойчивая пехота осваивает, в частности, снегоболотоходы повышенной проходимости ТРЭКОЛ, передвигающиеся на колесах с огромными шинами сверхнизкого давления. Такие машины и по пересеченной местности идут, не снижая скорость.Кроме того, у бойцов 80-й бригады есть полноприводные грузовики "Урал" и КАМАЗ, адаптированные к экстремальным морозам, снегоходы ТТМ-1901 "Беркут" с отапливаемой кабиной, катера на воздушной подушке. А также — собачьи и оленьи упряжки.В годы Великой Отечественной упряжки сыграли важную роль в обороне Заполярья. На собаках и оленях доставляли боеприпасы и личный состав к месту назначения. Животные пройдут там, где спасует техника. Кроме того, для арктической бригады разрабатывают специальные модификации танков, боевых машин пехоты и вертолетов — в частности Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.

https://ria.ru/20170417/1492426719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pvo-1727485697.html

https://ria.ru/20210406/arktika-1604438493.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

панцирь-с1, с-400 «триумф», министерство обороны сша, bae systems, безопасность