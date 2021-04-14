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Умер исполнитель главной роли в "Буднях уголовного розыска" Борис Мирус

Умер исполнитель главной роли в "Буднях уголовного розыска" Борис Мирус

Советский актер Борис Мирус умер во Львове на 93-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:33

2021-04-14T09:33

2021-04-14T13:56

культура

львов

украина

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Советский актер Борис Мирус умер во Львове на 93-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой в Facebook.Причина смерти пока не называется.Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково на Украине. В 1948 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил, так как в 1949 году был репрессирован. Освободился в 1956 году, в 1957-м вернулся во Львов и вскоре стал одним из ведущих актеров театра имени Заньковецкой.Известен ролями в фильмах "Десятый шаг" (1967), "Семья Коцюбинских" (1970), "Провал операции "Большая Медведица" (1983). Наибольшую популярность ему принесла главная роль в фильме "Будни уголовного розыска" (1973).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, украина, общество