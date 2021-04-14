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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210414/akter-1728184101.html
Умер исполнитель главной роли в "Буднях уголовного розыска" Борис Мирус
Умер исполнитель главной роли в "Буднях уголовного розыска" Борис Мирус
Советский актер Борис Мирус умер во Львове на 93-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:33
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украина
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Советский актер Борис Мирус умер во Львове на 93-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой в Facebook.Причина смерти пока не называется.Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково на Украине. В 1948 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил, так как в 1949 году был репрессирован. Освободился в 1956 году, в 1957-м вернулся во Львов и вскоре стал одним из ведущих актеров театра имени Заньковецкой.Известен ролями в фильмах "Десятый шаг" (1967), "Семья Коцюбинских" (1970), "Провал операции "Большая Медведица" (1983). Наибольшую популярность ему принесла главная роль в фильме "Будни уголовного розыска" (1973).
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львов, украина, общество

Умер исполнитель главной роли в "Буднях уголовного розыска" Борис Мирус

09:33 14.04.2021 (обновлено: 13:56 14.04.2021)
 
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1967)Кадр из фильма "Десятый шаг"
Кадр из фильма Десятый шаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1967)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Советский актер Борис Мирус умер во Львове на 93-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой в Facebook.

"Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни <…> Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта. Покойся с Богом, мастер сцены!" — говорится в сообщении.

Причина смерти пока не называется.
Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково на Украине. В 1948 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил, так как в 1949 году был репрессирован. Освободился в 1956 году, в 1957-м вернулся во Львов и вскоре стал одним из ведущих актеров театра имени Заньковецкой.
Известен ролями в фильмах "Десятый шаг" (1967), "Семья Коцюбинских" (1970), "Провал операции "Большая Медведица" (1983). Наибольшую популярность ему принесла главная роль в фильме "Будни уголовного розыска" (1973).
 
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