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Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:52
2021-04-13T01:52
2021-04-13T11:44
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость размещения на территории страны американских зенитных ракетных комплексов Patriot."Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада", — заявил Ермак в интервью американскому журналу Time.Киев с 2014 года неоднократно утверждает о якобы готовящемся российском вторжении. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604198216.html
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