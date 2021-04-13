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Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:52
2021-04-13T11:44
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость размещения на территории страны американских зенитных ракетных комплексов Patriot."Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада", — заявил Ермак в интервью американскому журналу Time.Киев с 2014 года неоднократно утверждает о якобы готовящемся российском вторжении. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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россия, сша, украина, в мире

Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot

01:52 13.04.2021 (обновлено: 11:44 13.04.2021)
 
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© U.S. Army
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость размещения на территории страны американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
"Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада", — заявил Ермак в интервью американскому журналу Time.

"А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь", — добавил глава офиса Зеленского.

Киев с 2014 года неоднократно утверждает о якобы готовящемся российском вторжении. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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