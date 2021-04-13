https://ria.ru/20210413/zrk-1727998958.html

Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot

Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:52

2021-04-13T01:52

2021-04-13T11:44

россия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев "держит оборону" против России, в том числе для Запада, в связи с чем отметил необходимость размещения на территории страны американских зенитных ракетных комплексов Patriot."Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада", — заявил Ермак в интервью американскому журналу Time.Киев с 2014 года неоднократно утверждает о якобы готовящемся российском вторжении. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604198216.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, украина, в мире