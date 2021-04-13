https://ria.ru/20210413/zhivotnye-1728060330.html

Госдума запретила забирать домашних животных за долги

Госдума запретила забирать домашних животных за долги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изымать домашних животных за долги. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:13

2021-04-13T13:13

2021-04-13T15:38

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изымать домашних животных за долги.Документ, авторами которого стали главы комитетов по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, предусматривает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень имущества, запрещенного для изъятия, включат собак, кошек и других питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности. Как пояснял Бурматов, сейчас в этот список входят сельскохозяйственные животные (племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма), тогда как домашние считаются имуществом. Но, напомнил депутат, закон, принятый в 2018 году, определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания. Он отметил, что организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания и те могут погибнуть. И за это сотруднику такой организации грозит до пяти лет лишения свободы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, назвал изъятие домашних питомцев недопустимым и выразил надежду, что новый закон позволит предотвратить трагедии, которые порой разыгрываются, если приставы забирают животное, ставшее членом семьи.

https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество