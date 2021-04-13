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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/zhenschiny-1728052523.html
Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
Лидер тибетских буддистов Далай-лама считает, что мир будет безопаснее, если среди государственных лидеров станет больше женщин, потому что они от природы... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:44
2021-04-13T14:31
религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Лидер тибетских буддистов Далай-лама считает, что мир будет безопаснее, если среди государственных лидеров станет больше женщин, потому что они от природы сострадательнее."По мнению ученых, женщины более сострадательны по своей природе. Поэтому сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания. В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности", - сказал Далай-лама в понедельник в онлайн-беседе с представителями ряда стран на тему "Будь любовью для единого лучшего мира". Беседу с переводом на русский язык транслировал фонд "Сохраним Тибет".В прошлом, отметил Далай-лама, в управлении доминировали мужчины, а женщины "стояли на ступеньку ниже". "Но это устаревшее, отсталое мышление. Нужно изменить этот образ мышления, заставляющий свысока смотреть на женщин. Изменить его можно только с опорой на образование", - призвал буддийский духовный наставник.По его словам, "у мужчин и женщин нет различий в интеллектуальных способностях" и "все люди обладают равными правами". "Нам необходимы осознание единства всего человечества и любящая доброта. Мужчинам нужны женщины, а женщинам нужны мужчины - значит, мы должны быть равными", - добавил с юмором Далай-лама.Кроме того, он напомнил, что несколько лет назад сам сказал: "Если институт Далай-лам сохранится, то в будущем Далай-лама может родиться женщиной".Буддийский лидер заявил также, что предпочитает "мирные божества буддизма гневным", для внутреннего умиротворения постоянно развивает в себе альтруизм, а самым замечательным государственным строем считает не капитализм, а "социализм, если при этом у человека есть личная свобода".
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины

12:44 13.04.2021 (обновлено: 14:31 13.04.2021)
 
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Лидер тибетских буддистов Далай-лама считает, что мир будет безопаснее, если среди государственных лидеров станет больше женщин, потому что они от природы сострадательнее.
"По мнению ученых, женщины более сострадательны по своей природе. Поэтому сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания. В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности", - сказал Далай-лама в понедельник в онлайн-беседе с представителями ряда стран на тему "Будь любовью для единого лучшего мира". Беседу с переводом на русский язык транслировал фонд "Сохраним Тибет".
В прошлом, отметил Далай-лама, в управлении доминировали мужчины, а женщины "стояли на ступеньку ниже". "Но это устаревшее, отсталое мышление. Нужно изменить этот образ мышления, заставляющий свысока смотреть на женщин. Изменить его можно только с опорой на образование", - призвал буддийский духовный наставник.
По его словам, "у мужчин и женщин нет различий в интеллектуальных способностях" и "все люди обладают равными правами". "Нам необходимы осознание единства всего человечества и любящая доброта. Мужчинам нужны женщины, а женщинам нужны мужчины - значит, мы должны быть равными", - добавил с юмором Далай-лама.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 11:12Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал об "огромном потенциале" России
Кроме того, он напомнил, что несколько лет назад сам сказал: "Если институт Далай-лам сохранится, то в будущем Далай-лама может родиться женщиной".
Буддийский лидер заявил также, что предпочитает "мирные божества буддизма гневным", для внутреннего умиротворения постоянно развивает в себе альтруизм, а самым замечательным государственным строем считает не капитализм, а "социализм, если при этом у человека есть личная свобода".
 
Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
 
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