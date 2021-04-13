https://ria.ru/20210413/zheltoukhov-1728017993.html

Умер народный артист России Игорь Желтоухов

Умер народный артист России Игорь Желтоухов

Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:43

2021-04-13T09:43

2021-04-13T12:33

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра. Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Окончил местное училище искусств. С 1965 года служил в хабаровском ТЮЗе, в 1971-м поступил в труппу краевого музыкального театра. На этой сцене Желтоухов начал с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего сыграл более 200 ролей.В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1990-м — народного артиста РСФСР. В 2020-м он стал лауреатом Национальной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости культуры, хабаровский край