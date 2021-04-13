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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/zheltoukhov-1728017993.html
Умер народный артист России Игорь Желтоухов
Умер народный артист России Игорь Желтоухов
Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:43
2021-04-13T12:33
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра. Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Окончил местное училище искусств. С 1965 года служил в хабаровском ТЮЗе, в 1971-м поступил в труппу краевого музыкального театра. На этой сцене Желтоухов начал с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего сыграл более 200 ролей.В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1990-м — народного артиста РСФСР. В 2020-м он стал лауреатом Национальной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
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Умер народный артист России Игорь Желтоухов

09:43 13.04.2021 (обновлено: 12:33 13.04.2021)
 
© Фото : Хабаровский краевой музыкальный театрНародный артист России Игорь Желтоухов
Народный артист России Игорь Желтоухов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Хабаровский краевой музыкальный театр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра.

"О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей", — говорится в сообщении.

Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Окончил местное училище искусств. С 1965 года служил в хабаровском ТЮЗе, в 1971-м поступил в труппу краевого музыкального театра. На этой сцене Желтоухов начал с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего сыграл более 200 ролей.
В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1990-м — народного артиста РСФСР. В 2020-м он стал лауреатом Национальной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
 
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