https://ria.ru/20210413/zheltoukhov-1728017993.html
Умер народный артист России Игорь Желтоухов
Умер народный артист России Игорь Желтоухов
Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:43
2021-04-13T09:43
2021-04-13T12:33
культура
россия
новости культуры
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728014998_0:57:899:563_1920x0_80_0_0_9e734fa00d9895919c32452c850daa93.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра. Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Окончил местное училище искусств. С 1965 года служил в хабаровском ТЮЗе, в 1971-м поступил в труппу краевого музыкального театра. На этой сцене Желтоухов начал с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего сыграл более 200 ролей.В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1990-м — народного артиста РСФСР. В 2020-м он стал лауреатом Национальной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728014998_25:0:824:599_1920x0_80_0_0_1ac9bb088ac3534333c84834f208fbf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, хабаровский край
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости.
Народный артист РСФСР
, лауреат "Золотой маски" Игорь Желтоухов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра.
"О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей", — говорится в сообщении.
Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. Окончил местное училище искусств. С 1965 года служил в хабаровском ТЮЗе, в 1971-м поступил в труппу краевого музыкального театра. На этой сцене Желтоухов начал с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего сыграл более 200 ролей.
В 1976 году ему присвоили звание заслуженного, а в 1990-м — народного артиста РСФСР. В 2020-м он стал лауреатом Национальной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".